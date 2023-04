Καθημερινά με διαδηλωτές γεμίζουν οι δρόμοι του Παρισιού, οι οποίες διαμαρτύρονται καθημερινά κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Μακρόν που αυξάνει από τα 62 στα 64 έτη το όριο συνταξιοδότησης.

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο που στεγάζει το γραφείο της BlackRock στο Παρίσι την Πέμπτη, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία τους ενάντια στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος της κυβέρνησης στον μεγαλύτερο διαχειριστή χρημάτων στον κόσμο.

«Το νόημα αυτής της ενέργειας είναι πολύ απλό. Πήγαμε στα κεντρικά γραφεία της BlackRock για να τους πούμε: τα λεφτά των εργαζομένων, για τις συντάξεις μας, τα παίρνουν», ανέφερε ο Ζερόμ Σμιτ, εκπρόσωπος του γαλλικού συνδικάτου SUD, σύμφωνα με στο CNN.

Still think this is only about pension reforms? It isn’t, this is about Macron ignoring the people and the influence of globalist policies on a nation who didn’t vote for them 🔥

FRANCE – Protestors outside the head office of BLACKROCK in Paris.

Οι πανελλαδικές διαμαρτυρίες διανύουν πλέον στην 11η ημέρα τους. Η κυβέρνηση ενεργοποίησε ειδικές συνταγματικές εξουσίες τον περασμένο μήνα για να προωθήσει την αμφιλεγόμενη νομοθεσία στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία.

Τουλάχιστον 80 άτομα συνελήφθησαν και 123 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τις διαδηλώσεις στις 23 Μαρτίου, όπου σημειώθηκαν επεισόδια.

PARIS – Workers have now invaded BLACKROCK headquarters in Paris.

🇫🇷 #France #Paris 🇫🇷

The French are back at it!

This time they have accessed BLACKROCK HQ

They know who is, in-part, at the centre of all the worlds madness!

Watch out Vanguard!

Also #Macron you tyrannical Authoritative Globalist piece of 💩 the people are coming for you! pic.twitter.com/rD0Zz6SDUx

— Concerned Citizen (@cotupacs) April 6, 2023