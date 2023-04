Δύο στροφές πριν το φινάλε της Euroleague και όλα είναι… ορθάνοιχτα σε ότι αφορά και την τελική οκτάδα, αλλά κυρίως στα ζευγάρια των προημιτελικών με θέα πια στα εισιτήρια για το final 4. Και όσο για το δικό μας ειδικό ενδιαφέρον; Προφανώς αυτό προκύπτει μέσα από την κατάταξη και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Είναι μια νίκη μακριά από την εξασφάλιση της πρωτιάς οι Πειραιώτες σε αυτή την καταπληκτική σεζόν.

Είναι όμως και με… μπόλικες απορίες για τον 8ο της κατάταξης που θα αποτελέσει το μεγάλο τους εμπόδιο για το ταξίδι στο Κάουνας και τη δεύτερη σερί παρουσία σε final four. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσουν τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Στην προκειμένη περίπτωση ένας αλγόριθμος που προχώρησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόβλεψη για τα τέσσερα ζευγάρια που έρχονται…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ανακοινώσεις κατά του ρατσισμού ύστερα από την επίθεση στον Λουκάκου

Τι λέει λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους του Μπαρτζώκα; Ότι όντως θα τερματίσουν πρώτοι και ότι κατά 37.26% θα βρουν απέναντι τους τη Μπασκόνια (που την φιλοξενούν και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας). Ο δεύτερος πιθανότερος αντίπαλος για τους Πειραιώτες είναι η Ζαλγκίρις με 22,11% και τρίτος είναι πλέον η Φενερμπαχτσέ του Ιτούδη, του Καλάθη και του Ντόρσει με ποσοστό 15,95%. Τη λίστα των υποψηφίων συμπληρώνει η Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς (11,05%), η Εφές του Αταμάν (8,26%) και η Μακάμπι (5,36%).

Το φοβερό βεβαίως είναι άλλο: Επικρατέστερος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα που πάει για 2η την κατάταξη είναι η Παρτιζάν (39,08%), τη στιγμή που οι Σέρβοι με βάση πάντα τους αριθμούς είναι και η επικρατέστερη αντίπαλος της Ρεάλ που πάει για 3η. Για να βρεθεί ο Ομπράντοβιτς απέναντι στην ομάδα με την οποία κατέκτησε το τρόπαιο του 1995, οι αριθμοί δίνουν 36,2%.

Το ζευγάρι που ως τώρα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να χορέψει μαζί στους οκτώ, είναι αυτό ανάμεσα στη Μονακό που θα είναι 4η και τη Μακάμπι που πάει για 5η. Εδώ το ποσοστό φτάνει στο 56,46%.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ο Ολυμπιακός έχει 87,89% για να τερματίσει πρώτος. Η περίπτωση να τερματίσει δεύτερος είναι της τάξης του 8,98%. Για παρακάτω μάλλον δεν πάει (2,73% να τερματίσεις τρίτος και 0,39% να τερματίσει τέταρτός). Η πιο πιθανή κατάταξη με βάση τους αριθμούς είναι: Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μονακό, Μακάμπι, Παρτιζάν, Φενέρ και Μπασκόνια.

Σε αυτή την περίπτωση μένουν έξω από την οκτάδα και η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές και η διοργανώτρια του final four Ζαλγκίρις. Θυμίζουμε ότι τα χιαστί του final four για τους ημιτελικούς είναι 1ος-4ος και 2ος-3ος. Αν λοιπόν όλα τα παραπάνω επαληθευτούν και τα φαβορί επικρατήσουν στους προημιτελικούς; Τότε πάμε για Ολυμπιακός-Μονακό και Μπαρτσελόνα-Ρεάλ.

Για να έχουμε πληρέστερη εικόνα όμως ας δούμε το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών αλλά και την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί ως ώρας:

33η αγωνιστική

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (6/4)

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/4)

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (6/4)

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (6/4)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου (6/4)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (6/4)

Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου (7/4)

Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (7/4)

Μονακό – Παρτιζάν (7/4)

34η αγωνιστική

Άλμπα Βερολίνου – Βιλερμπάν (13/4)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/4)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (13/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (13/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μιλάνο (13/4)

Αναντολού Εφές – Μονακό (14/4)

Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας (14/4)

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (14/4)

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός (14/4)