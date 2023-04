Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε κάποιους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι μια χώρα που συνήθως συνδέεται με την κομψότητα και τη διακριτικότητα όταν πρόκειται για την ιδιωτική ζωή κάποιου – ειδικά τη σεξουαλικότητα.

Ωστόσο, όλοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ Kanamara Matsuri για να δουν από κοντά την παρέλαση Mikoshi, η οποία περιλαμβάνει τρία μεγάλα όρθια (αλλά φορητά) ιερά που μεταφέρονται στους δρόμους.

Το ένα είναι ένας μαύρος σιδερένιος φαλλός, το ένα είναι ένα ξύλινο γουίλι και το τρίτο είναι μια ροζ σφήκα.

Όλο το φεστιβάλ βασίζεται σε έναν αρχαίο μύθο που λέει ότι μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάποτε θύμα της κατάρας ενός ζηλιάρη δαίμονα. Ο κοφτερός δαίμονας, ωθούμενος από τον φθόνο, επέλεξε να κρυφτεί μέσα στον κόλπο της και δάγκωσε το πέος του συζύγου της όταν προσπάθησε να κάνει σεξ μαζί του.

Η απελπισμένη γυναίκα ζήτησε βοήθεια από έναν σιδερά που κατασκεύασε έναν μεταλλικό φαλλό για να ξεγελάσει τον δαίμονα. Καθώς ο δαίμονας προσπαθούσε να δαγκώσει τον ατσάλινο φαλλό, τα δόντια του έσπασαν, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το σώμα της γυναίκας.

Thousands of tourists and locals lined the streets of Kawasaki to witness the #KanamaraMatsuri , a parade featuring a giant pink phallus in a unique Japanese festival dedicated to male genitalia and fertility. pic.twitter.com/dtsjdgcPzM

I went to Kanamara matsuri! I know it’s touristy and most of the people were foreigners, but it was fun anyway #kanamaramatsuri #金丸祭り #かなまら祭2023 pic.twitter.com/BBc71bjXqG

