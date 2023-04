Το «μωρό-θαύμα», η μικρή Βετίν, ηλικίας μόλις 3,5 μηνών, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην επαρχία Χατάι, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας. Μάλιστα, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σήμερα, η Βετίν ενώθηκε με τη μητέρα της, Γιασμίν Μπεγκντάς, σε ένα νοσοκομείο των Αδάνων, 54 ημέρες μετά τον σεισμό.

«Η επανένωση μιας μητέρας με το παιδί της είναι ένα από τα πολυτιμότερα καθήκοντα στον κόσμο» είπε η υπουργός Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων Ντέρια Γιανίκ.

Η Βετίν νοσηλεύτηκε αρχικά σε ένα νοσοκομείο των Αδάνων και κατόπιν μεταφέρθηκε με το προεδρικό αεροσκάφος στην Άγκυρα. Από τις εξετάσεις γενετικού υλικού επιβεβαιώθηκε ότι η Γιασμίν ήταν η μητέρα της και το παιδί επέστρεψε στα Άδανα και η επανένωσή τους έγινε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η μητέρα.

You probably remember this picture of the baby who spent 128 hours under rubble after an earthquake in Turkey. It was reported that the baby’s mom died.

Turns out, the mom is alive! She was treated in a different hospital. After 54 days apart and a DNA test, they are together… pic.twitter.com/T7B0paUFxL

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 2, 2023