Καραμπόλα 58 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας, όπου οι χιονοπτώσεις και το δριμύ ψύχος μετέτρεψαν σε «παγοδρόμια» μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου.
Ο οδηγός μιας νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο «δίπλωσε» και ακολούθησε καραμπόλα τουλάχιστον 58 οχημάτων, μεταξύ αυτών φορτηγά και λεωφορεία, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımı aksattı. Bolu TEM’de meydana gelen kazaya 58 araç karıştı, 10 kişi yaralandı. pic.twitter.com/63BZcd7JJs
— Türk Haber Ajansı (@TurkHaberAjansi) March 30, 2023
TEM Otoyolu Bolu geçişinde çok sayıda araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Buzlanma sebebiyle onlarca araç birbirine girdi. Kazanın ardından olay yerine kurtarma… pic.twitter.com/WRV1Vwhh13
— Haber Anadolu (@haberanadolu_) March 30, 2023
Περισσότεροι από 10 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους.
#SONDAKİKA#Bolu Dağı’nda zincirleme #kaza
Onlarca araç birbirine girdi, #Ankara istikameti trafiğe kapandı pic.twitter.com/nmnjnrzXoM
— A Haber (@ahaber) March 30, 2023
❝Güzergahı kullanacak sürücülerimizden kış lastiklerini çıkarmamalarını rica ediyoruz. Uykusuz ve yorgun da araç kullanılmamalı, takip mesafesine riayet edilmeli❞
Bolu Dağı’nı kullanacak sürücülere uyarılarda bulunuldu https://t.co/a7SvZOuZAE pic.twitter.com/8lL3q3jNbZ
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 30, 2023
Ομάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) μοίρασαν τρόφιμα και νερό στους εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες.
Πηγή: ΑΠΕ