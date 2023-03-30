Ο παγετός και οι χιονοπτώσεις έχουν μετατρέψει σε παγοδρόμια τους δρόμους στην Τουρκία.

Καραμπόλα 58 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας, όπου οι χιονοπτώσεις και το δριμύ ψύχος μετέτρεψαν σε «παγοδρόμια» μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου.

Ο οδηγός μιας νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο «δίπλωσε» και ακολούθησε καραμπόλα τουλάχιστον 58 οχημάτων, μεταξύ αυτών φορτηγά και λεωφορεία, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

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Περισσότεροι από 10 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους.

Ομάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) μοίρασαν τρόφιμα και νερό στους εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ

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