Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, επ’ ευκαιρία της επίσημης δεξίωσης για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στην εκδήλωση τηρήθηκε επακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο όπως και για κάθε επίσκεψη πολιτικού ηγέτη στην έδρα του προέδρου των ΗΠΑ, κάτι που θεωρήθηκε σαν έμμεσο, πλην ηχηρό φιλελληνικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

«Οι Έλληνες μετανάστες» έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στο Facebook «ανέκαθεν εμπλούτιζαν την έννοια του να είναι κάποιος Αμερικανός. Συδαύλιζαν τη φλόγα της ελευθερίας, η οποία ξεκίνησε σαν μια σπίθα στην Αθήνα πριν από χιλιάδες χρόνια. Απόψε [σσ: χθες, Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023] ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα και να εργαστούμε από κοινού προς ένα μέλλον ελπίδας και δυνατοτήτων.

» Ως σύμμαχοι, συνεργάτες και φίλοι, τα κράτη Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι δεν είμαστε απλώς οι κληρονόμοι της δημοκρατίας. Είμαστε οι πρωτεργάτες και κήρυκές της (σσ: «We ‘re its champions» στο πρωτότυπο). Και αυτό οφείλεται στον χαρακτήρα της ελληνικής κοινότητας, καθώς και των ελληνικών ιδεωδών που είναι συνυφασμένα με τα θεμέλια της Αμερικής».

Στον ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Twitter αναφέρει ότι «σήμερα και κάθε ημέρα, η Ελληνική Ανεξαρτησία εορτάζεται εξίσου από Αμερικανούς και Έλληνες. Μας προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία που μας δένει μεταξύ μας ως λαούς και τις αξίες που μας συνδέουν. Ελευθερία. Ισότητα. Αξιοπρέπεια. Δημοκρατία».

