To «Navalny» βραβεύθηκε στη χθεσινοβραδινή 95η τελετή των Όσκαρ στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους. Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ – δημιουργία του Αλεξέι Ναβάλνι, πολιτικού ακτιβιστή και αντιπάλου του Πούτιν που βρίσκεται στη φυλακή από το 2021.

Το χρυσό αγαλματίδιο το έλαβε εκ μέρους του συζύγου της η γυναίκα του Ναβάλνι, Γιούλια η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε πως «ο άντρας της είναι στην φυλακή επειδή είπε την αλήθεια».

Navalny’s wife said that she dreams of a free Russia.

Then RF will be able to start a dozen more wars and kill several million people. ‘cause such is the nature of free Russia. Russia is empire.

No free Russian Federation. Only decolonization. Otherwise, everything will repeat. pic.twitter.com/1v8xqzuCOO

— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 13, 2023