Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως εξαπολύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στις περιφέρειες της Χαρκίβ και της Οδησσού, αντίστοιχα στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία, καθώς επίσης και σε πόλεις στο δυτικό της τμήμα.

Την ίδια ώρα εκρήξεις ακούγονται και στο Κίεβο, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας.

⚡️Explosions heard in Kyiv. A loud explosion was heard in Kyiv, as reported by a Kyiv Independent journalist. Earlier, the Kyiv Oblast military administration reported that the oblast’s air defenses had been operating. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2023

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαξίμ Τάκερ των Times, καπνός βγαίνει από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα.

Smoke rising from Kyiv thermo-electric power station this morning after Russian missiles struck at cities across Ukraine, from Dnipro to Lviv. pic.twitter.com/zAjNDVqOme — Maxim Tucker (@MaxRTucker) March 9, 2023

Για τα χτυπήματα στο Κίεβο, έκανε αναφορά και η Ντέιμ Μελίντα Σίμονς, η Βρετανίδα πρέσβης στην Ουκρανία. «Το τέλος δεν φαίνεται», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα η Σίμονς σε ανάρτησή της στο Twitter.

Friends and colleagues in #Kyiv woke up this morning to explosions and shaking windows. This is nowhere near over, and 🇺🇦 continues to have no choice but to push 🇷🇺back to its borders. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 9, 2023

Περίπου 15 τα πλήγματα

Εδώ και μήνες, η Ρωσία βομβαρδίζει με πυραύλους και με UAVs εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ουκρανίας, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Ουκρανών, ιδίως στον εφοδιασμό τους με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό.

«Ο εχθρός προχώρησε σε περίπου δεκαπέντε πλήγματα στην πόλη και στην περιφέρεια» της Χαρκίβ, ανέφερε ο περιφερειακός αξιωματούχος Ολέγκ Σινεχούμποφ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις «βάζουν στο στόχαστρο για ακόμα μια φορά απαραίτητες εγκαταστάσεις», συνέχισε.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε ιδιωτική κατοικία στην περιφέρεια της Χαρκίβ», πρόσθεσε, υποσχόμενος πως θα δοθούν αργότερα «σαφείς» διευκρινίσεις για τα θύματα και το εύρος των ζημιών.

Στην πόλη Χαρκίβ, την κυριότερη της ομώνυμης περιφέρειας, ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ επιβεβαίωσε πως στόχος των πληγμάτων ήταν «ενεργειακές υποδομές» και πρόσθεσε πως υπάρχουν «προβλήματα» ως προς την ηλεκτροδότηση σε ορισμένους τομείς της πόλης.

Στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια), στη Μαύρη Θάλασσα, ο αξιωματούχος Μαξίμ Μαρτσένκο ανέφερε πως «πύραυλοι έπληξαν την περιφερειακή ενεργειακή υποδομή και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών», μιλώντας για «μαζικό πυραυλικό πλήγμα».

«Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως τέθηκαν σε ισχύ «περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση» στην περιοχή.

Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε εξάλλου στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, του Κιέβου, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Αναφέρθηκαν ακόμη ρωσικά πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Πολτάβα (κεντρικά).

Emergency power cutoffs are often introduced amid Russia’s attacks to avoid significant damage to energy infrastructure, according to officials. (2/2) — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2023

Στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Σερχίι Χαμάλι, αξιωματούχος στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, κάλεσε τους κατοίκους να «παραμείνουν στα καταφύγια» καθώς «ο εχθρός πλήττει καίριες υποδομές της χώρας».

Επλήγησαν επίσης στόχοι στις πόλεις Ζιτόμιρ, Βινίτσια, Ρίβνε και Λουτσκ, μακριά από τα μέτωπα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)