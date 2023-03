Αντιδράσεις υπήρξαν στην Τουρκία για την ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο twitter, πριν την επίσκεψή του στο Φανάρι.

Τουρκικά ΜΜΕ, ενοχλήθηκαν, επειδή ο Ελληνας ΥΠΕΞ στο μήνυμά του, στα αγγλικά, δεν έγραψε Istanbul αλλά Κωνσταντινούπολη και επειδή χρησιμοποίησε τον όρο «οικουμενικός» αναφερόμενος στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και το Πατριαρχείο.

I will travel to Constantinople tomorrow. I will attend the Sunday of Orthodoxy Patriarchal and Archieratic Divine Liturgy & will be received by His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew. https://t.co/1kJNqjlIQK

I will attend tomorrow a memorial service with @EcuPatriarch in #Ιstanbul for the victims of the recent earthquakes in #Türkiye and #Syria as well as for the victims of the #Tempi railway accident.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 4, 2023