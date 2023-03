Σε ηλικία 65 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Νεοζηλανδή βουλευτής Georgina Beyer, η πρώτη ανοιχτά τρανς πολιτικός στον κόσμο.

Την είδηση την έκαναν γνωστή οι φίλοι της, μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Για την ώρα άγνωστη παραμένει η αιτία θανάτου της, ωστόσο ήταν γνωστό πως είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού και τα τελευταία χρόνια υποβαλλόταν καθημερινά σε αιμοκάθαρση.

«Κοντά στην Τζόρτζι υπήρχαν αδιάκοπα την τελευταία εβδομάδα οι πιο κοντινοί και αγαπημένοι της άνθρωποι. Αποδέχθηκε αυτό που συνέβαινε, έκανε αστεία και είχε μια λάμψη στο βλέμμα μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε ο φίλος της πρώην βουλευτού, Σκότι Κένεντι.

Η Τζορτζίνα Μπέγερ, πρώην σεξεργάτρια, ηθοποιός και drag queen, εξελέγη βουλευτής της Νέας Ζηλανδίας το 1999, έπειτα από πολυετή θητεία ως δήμαρχος στο Κάρτερτον, μια αγροτική πόλη. Διετέλεσε βουλευτής έως το 2007.

Το 2020 η transgender ακτιβίστρια τιμήθηκε με παράσημο για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ενώ ήταν γνωστή για τη δουλειά που είχε κάνει προκειμένου να αποποινικοποιηθεί η σεξεργασία, αλλά και να νομιμοποιηθούν τα σύμφωνα συμβίωσης και οι γάμοι ζευγαριών του ίδιου φύλου.

Today, we acknowledge the passing of Georgina Beyer – the worlds first openly transgender MP. Georgina has left lasting impression on Parliament, and we extend our condolences to her loved ones.

Watch Georgina’s Rainbow Voices interview from 2019: https://t.co/sWBLubpvfm pic.twitter.com/7Ov8uaCYY4

— NZ Parliament (@NZParliament) March 6, 2023