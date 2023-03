Τα συλλυπητήρια του για την τραγωδία στα Τέμπη που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας και η σκέψη μας βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε στο Twitter ο Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος σε «τρομακτικά νέα που έρχονται από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα».

«Ευχόμαστε στους φίλους Έλληνες καλή δύναμη σε αυτές τις δύσκολες ώρες», καταλήγει ο κ. Σολτς.

Es sind schreckliche Nachrichten vom #Zugunglück in Griechenland! Wir trauern mit unseren griechischen Freunden und denken an die Opfer und deren Angehörige. Wir wünschen Euch viel Kraft in diesen schweren Stunden.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 1, 2023