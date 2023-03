Σε ορισμένες περιοχές, στο νομό Πέλλας και Ημαθίας, εντοπίστηκαν πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς, σε μικρό ποσοστό, να βρίσκονται στην έναρξη του σταδίου C (εικόνα 1.), ενώ στις περισσότερες περιοχές οι ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών (εικόνα 2.).

Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από Β έως και C) με σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες), σε θερμοκρασία 10-20ο C, ενώ κάτω από 7ο C ο μύκητας δεν αναπτύσσεται.

Σε όλες τις περιοχές επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα του εξωασκού.

Οι επεμβάσεις

Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών, με στόχο να γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν φανεί πράσινη βλάστηση. Στις υπερπρώιμες ποικιλίες απαιτείται άμεσα επέμβαση.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές (τα σπόρια διατηρούν την βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια).

Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην νέκρωση των διεσπαρμένων επάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, ο πρώτος ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν οι οψιμότερες ποικιλίες φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο επέμβασης.

Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί εάν παραταθεί η διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών.

Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το Κορύνεο.