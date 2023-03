Η Παρί Σεν Ζερμέν μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το ντέρμπι με την Μαρσέιγ με το σύνολο του Στεφάν Γκαλτιέ να περνά με το εμφατικό 3-0 από την Μασσαλία.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Παριζιάνους ήταν οι Εμπαπέ και Μέσι.

Ο Αργεντινός έπιασε ένα ακόμα σπουδαίο ορόσημο καριέρας φτάνοντας συνολικά τα 700 τέρματα σε επίπεδο συλλόγων, αλλά κι ο Γάλλος σταρ δεν πήγε πίσω, αφού μοιράζεται πλέον το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Παρί.

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος σούπερ σταρ με τα δύο γκολ που πέτυχε έφτασε τα 200 γκολ πιάνοντας έτσι στην κορυφή όλων των σκόρερ της Παρί τον Έντισον Καβάνι, απέχοντας πια ένα γκολ από την απόλυτη κορυφή.

Cavani: 200 goals, 301 games

Mbappé: 200 goals, 247 games

Kylian Mbappé is now PSG’s joint all-time leading scorer at 24 years old ✨ pic.twitter.com/kNwmMQEI1Y

