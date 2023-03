Το ημερολόγιο έγραφε 27 Φεβρουαρίου του 2020. Ήταν μια βραδιά την οποία η μοίρα αποφάσισε να χαραχθεί ως μια από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού.

Ήταν το βράδυ που ο Ολυμπιακός θα έριχνε στο κανάβατσο μέσα στο «Έμιρειτς» την Άρσεναλ των πολλών αστέρων παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τους «16» του Europa League με την ιστορία να γράφεται με χρυσά γράμματα.

Είχε προηγηθεί το πρώτο ματς στο «Γεώργιος Καραισκάκης» το οποίο ήταν ισορροπημένο, αλλά οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-0 χάρη στο γκολ του Λακαζέτ στο 81′ και να πάρουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Το εγχείρημα γινόταν ακόμα πιο δύσκολο για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς από το γεγονός πως ενδιάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Άρσεναλ είχαν να δώσουν κάτι σαν τελικό πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στη Θεσσαλονίκη και τρεις μέρες μετά ταξίδεψε για το Λονδίνο, εκεί όπου είχε να ανέβει ένα βουνό…

Ωστόσο με την βοήθεια 7.000 οπαδών οι Πειραιώτες πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο μέρος, έχοντας καταφέρει να απειληθούν ελάχιστα από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Το σκηνικό δεν άλλαξε στην επανάληψη με τον Ολυμπιακό να στέκεται εξαιρετικά, καταφέρνοντας να «παγώσει» του γηπεδούχους στο 53′.

Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ και ο Σισέ μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα ήταν καταιγιστικός, με τις δύο ομάδες να χάνουν εκατέρωθεν φάσεις για το… «χρυσό» γκολ με το 1-0 υπερ του Ολυμπιακού να μένει μέχρι το τέλος και την πρόκριση να κρίνεται στην παράταση.

Και εκεί οι Πειραιώτες μπήκαν καλύτερα βλέποντας στο 108′ την εξαιρετική προσπάθεια του Μασούρα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Όμως το γκολ ήρθε από την άλλη πλευρά με τον Ομπαμεγιάνγκ να πιάνει ένα καταπληκτικό γυριστό και να δίνει σκορ πρόκρισης στην Άρσεναλ στο 113΄, όμως οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Ο Ολυμπιακός κερδίζει κόρνερ στο 119΄ και ο πάγκος δίνει εντολή ακόμα και στον Σα να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Μασούρας εκτελεί, η άμυνα διώχνει, ο Ελαμπντελουί με υπερπροσπάθεια δίνει τη μπάλα στον Μασούρα που σεντράρει με το αριστερό. Ο Ελ Αραμπί πετάγεται στην πορεία της μπάλα και την στέλνει στα δίχτυα, με τον Μαροκινό φορ να υπογράφει μια από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές προκρίσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού.

😱 Flashback to Youssef El-Arabi’s 120th-minute winner against Arsenal in 2020! 🔴⚪️@olympiacosfc | #UELdraw https://t.co/1DNFTsRPVN pic.twitter.com/25WWCLxJ3X

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2021