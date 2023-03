Οι Λέικερς πραγματοποίησαν μια σπουδαία ανατροπή κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς με 111-108, ωστόσο η νίκη των «λιμεναθρώπων» επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο 38χρονος σούπερ-σταρ γύρισε τον δεξιό του αστράγαλο στην τρίτη περίοδο, σφαδάζοντας από πόνους στο έδαφος του παρκέ, ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει σημειώνοντας 26 πόντους.

🚨#Lakers superstar LeBron James said he heard his right ankle «pop» after this play late in the 3rd quarter vs. the #Mavs.

LeBron remained in the game but did have a noticeable limp post-game. We will monitor this at https://t.co/SANDkdLNP0 pic.twitter.com/bjIW9aWQIb

