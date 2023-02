Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο για να παίξει στους Φοίνιξ Μέρκιουρι και επιστρέφει στο WNBA, όπως ανακοίνωσε η ομάδα την Τρίτη (21/2).

Θυμίζουμε πως η Γκράινερ, δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης και οκτώ φορές All-Star, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2022 σε αεροδρόμιο έξω από τη Μόσχα επειδή μετέφερε στις αποσκευές της φυσίγγια ατμίσματος που περιείχαν λάδι χασίς.

Στη συνέχεια καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και αργότερα μεταφέρθηκε σε μια από τις πιο διαβόητες φυλακές της Ρωσίας, όπου πρώην τρόφιμοι έχουν περιγράψει βασανιστήρια, σκληρούς ξυλοδαρμούς και συνθήκες εργασίας σκλάβων.

Η Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη τον περασμένο Δεκέμβριο σε ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία.

«Είναι μια υπέροχη μέρα για όλους μας να ανακοινώσουμε ότι η Μπρίτνεϊ Γκράινερ υπέγραψε για να παίξει για τους Μέρκιουρι το 2023. Μας έλειπε η Μπ.Γκ. κάθε μέρα που έφευγε και, ενώ το μπάσκετ δεν ήταν το πρωταρχικό μας μέλημα, η παρουσία της στο παρκέ, στα αποδυτήριά μας, στον οργανισμό μας και στην κοινότητά μας, έλειπε πολύ.

Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους του οργανισμού μας για να την υποστηρίζουμε, εντός κι εκτός παρκέ, και είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφει στο μπάσκετ, το οποίο αγαπά τόσο πολύ. Αυτή είναι μια ξεχωριστή υπογραφή και σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα για όλους μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του συλλόγου, Τζιμ Πίτμαν, σε δελτίο Τύπου.

Mercury GM Jim Pitman called it a «special day» after Brittney Griner officially re-signed to stay in Phoenix.

More: https://t.co/ZSmTzNNRwd pic.twitter.com/c11U4DCMnT

— ESPN (@espn) February 21, 2023