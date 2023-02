«Αρκετά»: Ο Τζο Μπάιντεν αξίωσε χθες, για νιοστή φορά, το Κογκρέσο να «αναλάβει δράση» για να αντιμετωπιστεί η «επιδημία» της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, έπειτα από τις τρεις δολοφονίες που διέπραξε ένοπλος μέσα σε πανεπιστημιούπολη στο Μίσιγκαν.

Στη μοναδική οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα που αιματοκυλίζεται καθημερινά από επιθέσεις με τη χρήση όπλων, τα οποία δεν σταματούν να εξαπλώνονται, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως υποσχέθηκε στη δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Μίσιγκαν (βόρεια), την Γκρέτσεν Γουίτμερ, πως θα αναπτύξει «επιπλέον μέλη των ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής της τάξης», αφού ένοπλος σκότωσε το βράδυ της Δευτέρας τρεις φοιτητές και τραυμάτισε άλλους πέντε, προτού αυτοκτονήσει, στο δημόσιο πανεπιστήμιο της πολιτείας Μίσιγκαν (MSU).

Κατά τη διάρκεια συναισθηματικά φορτισμένης συνέντευξης Τύπου στη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής των Μεγάλων Λιμνών, που συνορεύει με τον Καναδά, οι αρχές επιβεβαίωσαν τους τρεις θανάτους κι έκαναν λόγο για άλλους πέντε φοιτητές βαριά τραυματισμένους στην επίθεση την εφιαλτική νύχτα της Δευτέρας.

Parkland… Sandy Hook… Columbine… Michigan State University

Our children shouldn’t have to ‘run’ for their lives while being educated.

Below is chilling a video from MSU last night. It’s time our «pro-life» politicians finally do something other than «pray». pic.twitter.com/iiQsgqGMzD

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 14, 2023