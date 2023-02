Για κάποιους η περιγραφή του μοιάζει με όαση, ωστόσο το πιο ήσυχο δωμάτιο στον κόσμο δεν είναι τόσο ουτοπικό όσο φαντάζεστε.

Είναι χτισμένο στο στο Κτήριο 87 στα κεντρικά γραφεία της Microsoft στο Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον. Η δομή του δωματίου θυμίζει ένα κρεμμύδι, καθώς διαθέτει έξι στρώματα τσιμέντου και χάλυβα, απομονώνοντάς το από το υπόλοιπο κτίριο και τον έξω κόσμο.

Γνωστός ως «ανηχοϊκός θάλαμος», χρησιμοποιείται για να μετρηθούν οι ήχοι και οι θόρυβοι από τους υπολογιστές, τα ακουστικά, τα ηχεία, τα μικρόφωνα και τα άλλα προϊόντα που αναπτύσσει η Microsoft.

Γιατί όμως κανείς δεν έχει καταφέρει να μείνει για πάνω από μία ωρα;

