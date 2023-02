Η καινούργια επιτυχία του Sam Smith προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, κύμα αντιδράσεων σπάζοντας κάθε ταμπού.

Το καινούργιο τραγούδι «I’m Not Here To Make Friends» συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο του «Unholy», όπου πρωταγωνιστούν queer άτομα και σεξεργάτες, φέρνοντας στην οθόνη όλα εκείνα που φαίνεται να δυσαρεστούν το «καθωσπρέπει» βρετανικό κοινό.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, επέστρεψε με νέα δουλειά ξεφεύγοντας από τις τυπικές μπαλάντες και τα ερωτικά τραγούδια εστιάζοντας σε ένα βίντεο «που αναδεικνύει το σεξ» -και γιατί όχι.



Μάλιστα το βίντεο κλιπ προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις, με ορισμένος να ζητούν να τεθούν περιορισμοί ηλικιακών ορίων στο YouTube, σύμφωνα με το TMZ.

Στο βίντεο ο non-binary τραγουδιστής είναι ντυμένος με προκλητικά, ρούχα ενώ σε ανάλογο ύφος είναι και οι άνδρες χορευτές που τον πλαισιώνουν σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.

«Εξευτελιστικό»

Ο Βρετανός influencer Όλι Λόντον, υποστήριξε ότι το βίντεο είναι «εξευτελιστικό».

«Το YouTube δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς στο εξευτελιστικό, σεξουαλικοποιημένο νέο μουσικό βίντεο του Sam Smith. Ακόμα και 5χρονα μπορούν να το αναζητήσουν και να το παρακολουθήσουν χωρίς περιορισμούς περιεχομένου», έγραψε ο London σε ένα tweet, προσθέτοντας: «Sam Smith, αυτό δεν είναι τέχνη. Αυτό δεν είναι μοντέρνο. Αυτό είναι τερατώδες».

Η Ντομινίκ Σάμουελς δημοσιογράφος του BBC σχολίασε στο Twitter: «Ο Σαμ Σμιθ είναι το τέλειο παράδειγμα του τι κάνει η εκφυλισμένη κουλτούρα του Χόλιγουντ στους ανθρώπους. Κάνει τις διασημότητες χυδαίες, υπερσεξουαλικές και παθιασμένες με το να φορούν τη σεξουαλικότητά τους σαν κοστούμι και να τη σπρώχνουν στα μούτρα όλων. Και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, τα παιδιά θαυμάζουν αυτόν τον άνθρωπο».

Fat shaming και ομοφοβία

Ομως οι θαυμαστές του τραγουδιστή δεν άργησαν να αντεπιτεθούν, με πολλούς να επισημαίνουν ότι τα τολμηρά ρούχα είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα σύγχρονα μουσικά βίντεο.

Τόνισαν δε ότι ένα μείγμα «λιποφοβίας και ομοφοβίας» ήταν τα πραγματικά αίτια που κρύβονται πίσω από την επίθεση.

«Αν ο Σαμ Σμιθ ήταν αδύνατος και στρέιτ δεν θα γινόταν αντικείμενο γελοιοποίησης για τον τρόπο που παρουσιάζεται και ντύνεται. Αν ο Χάρι Στάιλς για παράδειγμα φορούσε τα ίδια ρούχα σε εξώφυλλο περιοδικού, θα πανηγυρίζατε. Τέλος πάντων, υποστηρίξτε τους χοντρούς queer ανθρώπους», έγραψε στο Twitter η συγγραφέας Mae Murray.

«Το σεξ αποτελούσε πάντα ένα διαδεδομένο θέμα στη σύγχρονη ποπ μουσική, και τα μουσικά βίντεο συχνά το επιδεικνύουν. Αλλά ο Σαμ Σμιθ έχει κάνει ποινικό αδίκημα με το να είναι α) queer και β) όχι αδύνατος και σε μια κουλτούρα που γίνεται όλο και πιο αντι-ΛΟΑΤΚΙ, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», πρόσθεσε ο συγγραφέας Owen Jones.

The backlash against Sam Smith is absolutely about people not wanting people to be overtly sexual unless they’re skinny — marcus 🇧🇧🏳️‍🌈 (@marcusjdl) January 29, 2023

«Ο Σαμ Σμιθ φαίνεται πολύ πιο σέξι και ευτυχισμένος τώρα και είναι αρκετά λυπηρό το πόσοι άνθρωποι θα προτιμούσαν να είναι αδύντος, κλειστός και καταθλιπτικός», έγραψε κάποιος.

sam smith looks so much sexier and happier now and it’s pretty sad how many people would prefer for them to he thin closeted and depressed — samson (@testochunky) January 29, 2023

«Δεν είναι μόνο οι στρέιτ άνθρωποι που φέρονται απαίσια στον Σαμ Σμιθ! Οι γκέι εδώ έξω είναι τόσο τοξικοί απέναντι σε κάποιον από την ίδια τους την κοινότητα επειδή είναι χοντρός, θηλυκός και είναι ο ελεύθερος αυθεντικός εαυτός τους! Είναι πραγματικά χυδαίο! Οι χοντροί γκέι άντρες έπρεπε πάντα να παλέψουν για μια θέση στο τραπέζι».