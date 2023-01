Την τελευταία του πνοή, στην ηλικία των 60 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, άφησε ο Robbie Knievel, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα και στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Γνωστός ως «Kaptain Robbie Knievel», ο γιος του θρυλικού Evel Knievel άφησε πίσω του μια σπουδαία καριέρα με 350 άλματα και 20 παγκόσμια ρεκόρ.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο αδελφός του, Kelly Knievel, με δήλωσή του στο CBS News. «Ο Robbie Knievel πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας αφού βρισκόταν σε νοσηλεία για τρεις ημέρες. Ήταν αναμενόμενο. Ήταν με τις τρεις κόρες του στο πλευρό του. Οι τολμηροί δεν ζουν εύκολα αλλά αυτό κάνουν. Ήταν πολύ τολμηρός. Αν κοιτάξετε τα άλματά του, γι’ αυτό θα έπρεπε να είναι γνωστός. Είναι αυτό που του άρεσε να κάνει», ήταν τα λόγια του αδερφού του.

Το δικό του «αντίο» στον Robbie Knievel θέλησε να πει και ο Robbie Maddison, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της freestyle σκηνής της μοτοσυκλέτας. Σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τον εκλιπόντα και τον χαρακτήρισε θρύλο.

«Ο Robbie Knievel με ενέπνευσε τα μέγιστα από κάθε άλλο κασκαντέρ. Θυμάμαι ότι τον έβλεπα να πηδά από το Ceasar’s Palace όταν ήμουν περίπου 8 χρονών και όλη μου την παιδική ηλικία ήθελα να γίνω σαν αυτόν όταν μεγαλώσω. Σε ευχαριστώ που είσαι εσύ Robbie και με εμπνέεις να γίνω εγώ. Είσαι θρύλος. Αναπαύσου εν Ειρήνη. Krysten και Karmen, λυπάμαι πολύ για την απώλεια σας. Ο μπαμπάς σας ήταν σπουδαίος άνθρωπος», έγραψε.

To τολμηρά άλματα και οι φορές που ξεγέλασε τον θάνατο

Ο Robbie Knievel γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1962 στο Butte της Montana και άρχισε να κάνει άλματα με το ποδήλατό του από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ενώ στα επτά του καβάλησε πρώτη φορά μοτοσικλέτα. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε στο πρώτο του σόου στο Madison Square Garden, στο πλευρό του σταρ πατέρα του, Evel Knievel, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα επικίνδυνα ακροβατικά που αψηφούσαν τον θάνατο.

Ο ίδιος ακολούθησε τα βήματά του και μάλιστα, ξεπέρασε τις επιτυχίες του. Πήγε κόντρα στη λογική, στη φυσική, στους κανόνες. Φλέρταρε με τον θάνατο πολλές φορές αλλά πάντα έβγαινε νικητής. Ώσπου τον «λύγισε» ο καρκίνος. Στην καριέρα του πραγματοποίησε περισσότερα από 350 εντυπωσιακά άλματα και σημείωσε 20 παγκόσμια ρεκόρ, ενώ το 1999 εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν το 1989 όταν πραγματοποίησε το άλμα στο Caesar’s Palace του Las Vegas. Προσγειώθηκε με ασφάλεια και έγινε ο πρώτος που πήδηξε με επιτυχία τα σιντριβάνια. «Αυτό ήταν για σένα, μπαμπά», είπε αμέσως μετά το κατόρθωμά του, απευθυνόμενος στον πατέρα του, που είχε επιχειρήσει το ίδιο άλμα το 1969 και είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Το 1998, ο Knievel ανέβηκε πάνω από 200 πόδια πάνω από 30 λιμουζίνες στο ξενοδοχείο Tropicana στο Λας Βέγκας και το 1999 πήδηξε ανάμεσα στους δύο πύργους του ξενοδοχείου Jockey Club στο Λας Βέγκας. Επίσης, την ίδια χρονιά πραγματοποίησε το διάσημο άλμα στο φαράγγι του ποταμού Snake. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και κατά την προσγείωση και έσπασε το πόδι του.

Το 1999 επιχείρηαε άλμα και από το Grand Canyon αλλά κατά την προσγείωση έσπασε πολλά πλευρά και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Το τελευταίο του κόλπο ο Knievel το πραγματοποίησε το 2011, πηδώντας 150 πόδια πάνω από φορτηγά τρακτέρ στο Spotlight 29 Casino στην Coachella της Καλιφόρνια.

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «What It Was Like to be Raised by Evel Knieve», που κυκλοφόρησε το 2019, αναφέρθηκε στα χρόνια που έζησε μεγαλώνοντας με τον πατέρα του και στην καριέρα του.