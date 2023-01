Ήταν τον περασμένο Μάρτιο που οι αρχές στο Essex σταμάτησε τον 40χρονο Kieran Grant στον αυτοκινητόδρομο M11. Του ζήτησαν να σταματήσει επειδή το αυτοκίνητο ήταν ανασφάλιστο.

Όταν τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο και τον ανέκριναν στην άκρη του δρόμου, σύντομα αποκαλύφθηκε ότι είχε να ανησυχεί για πολλά περισσότερα. Είχε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του κοκαΐνη αξίας 2.000.000 λιρών.

Όταν τον ρώτησαν αν υπήρχε κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουν, ο Kieran Grant έδωσε την πιο αφοπλιστική απάντηση. «Στο πορτγμπαγκάζ» απάντησε αμέσως νευρικά. Όταν τον ρώτησαν τι υπήρχε εκεί, αποκρίθηκε γρήγορα «ναρκωτικά».

Cocaine worth ~£2m which was destined for the streets of #Essex has been seized thanks to proactive work by our officers.

Drugs courier Kieran Grant, #Southend, has been jailed for eight years.

He admitted to having 19kg of cocaine on the roadside.https://t.co/zdShbErR9V pic.twitter.com/FeMgj0iBXa

— Essex Police (@EssexPoliceUK) January 17, 2023