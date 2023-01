Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να έμεινε ελεύθερος από τους Μάβερικς, όμως αποφάσισε να μην επιστρέψει προς το παρόν στην Ευρώπη και τη Euroleague, αλλά να συνεχίσει στη G-League και να κυνηγήσει το όνειρο του ΝΒΑ.

Ο ομογενής γκαρντ παρέμεινε στο Τέξας και «τρελαίνει» κόσμο, πετυχαίνοντας τη μια 30αρα μετά την άλλη και όντας ο πρώτος σκόρερ της θυγατρικής ομάδας των Μάβερικς.

Ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ, που πέρσι έπαιξε στον Ολυμπιακό, έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην ήττα των Texas Legends από τους Salt Lake City Star με 125-116.

Συγκεκριμένα, σε 36 λεπτά συμμετοχής είχε 30 πόντους με 6/11 δίποντα και 6/13 τρίποντα (χωρίς να εκτελέσει ούτε μία βολή), καθώς επίσης 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Δείτε την εμφάνιση του Ντόρσεϊ:

⌚️You already know what time it is⌚️

30 PTS | 4 REB | 6 AST | 2 STL@TDORSEY_1 🎥: pic.twitter.com/nQxhIkp8mE

— Texas Legends (@TexasLegends) January 17, 2023