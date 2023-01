Για τέταρτο σερί παιχνίδι, οι Μιλγουόκι Μπακς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς τα «Ελάφια» ενημέρωσαν πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν θα ενισχύσει την ομάδα του στον αγώνα κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (18/1, 2:30).

Ο Greek Freak συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και μετά τα ματς με Μαϊάμι (δύο φορές) και με Ιντινάνα Πέισερς, θα χάσει και αυτό απέναντι στους Καναδούς.

Παράλληλα, εκτός παραμένουν με τραυματισμό και οι Σερζ Ιμπάκα, Κρις Μίντλετον, οι οποίοι επίσης θα απουσιάσουν από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

The Bucks have submitted their injury report for tonight’s game against the Raptors.

OUT:

Giannis Antetokounmpo (left knee soreness)

Serge Ibaka (personal reasons)

Khris Middleton (right knee soreness)

