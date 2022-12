Ένα ιατρείο γενικής ιατρικής στo Doncaster της Βρετανίας έκανε την πιο απίστευτη γκάφα, στέλνοντας κατά λάθος σε αμέτρητους ανθρώπους το ίδιο μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα, με το οποίο τους πληροφορούσε πως δήθεν πάσχουν από επιθετικό καρκίνο του πνεύμονα.

Στην πραγματικότητα, όπως μεταδίδει το BBC, οι υπεύθυνοι του ιατρείου ήθελαν να στείλουν σε όλους τους εγγεγραμμένους ασθενείς τους ένα SMS με ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»!

Αντί αυτού, όμως το ιατρείο Askern Medical Practice σκόρπισε τον πανικό, με το τρομακτικό για κάθε άνθρωπο μήνυμα που έστειλε στις 23 Δεκεμβρίου.

Ο Carl Chegwin, του οποίου η μητέρα έλαβε επίσης το επίμαχο μήνυμα, δήλωσε ότι αναστατώθηκε από το ξαφνικό SMS, το οποίο ήταν αρκετό για να τον λυγίσει, μόλις δίαβασε τη διάγνωση.

Η ομάδα που διαχειρίζεται το ιατρείο δήλωσε στο BBC ότι κανείς δεν ήταν διαθέσιμος να σχολιάσει την απίστευτη γκάφα. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω ιατρείο παρακολουθεί σχεδόν 8.000 ασθενείς.

Το λάθος κείμενο έλεγε στους παραλήπτες ότι «είχαν επιθετικό καρκίνο του πνεύμονα με μεταστάσεις», ένα είδος δευτερογενούς κακοήθους ανάπτυξης. Μάλιστα, καθοδηγούσε τους ασθενείς να συμπληρώσουν το έντυπο DS1500, το οποίο επιτρέπει σε άτομα με ανίατες ασθένειες να διεκδικήσουν ορισμένα επιδόματα.

Wow. Yorkshire GP surgery texts patients telling them they have cancer by mistake. Meant to say «Merry Christmas». https://t.co/6NKUAdqXYU

— Carl Wheatley (@TheCarlWheatley) December 29, 2022