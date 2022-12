Ξινή… φαίνεται πως βγήκε η διαδικτυακή επίθεση του Άντριου Τέιτ στην Γκρέτα Τούνμπεργκ, αφού… το βίντεο που δημοσίευσε με σκοπό να την κοροϊδέψει, ήταν αυτό που εν τέλει έφερε τη σύλληψη του influencer, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές με τις κατηγορίες του sex trafficking.

Ο Τέιτ και ο αδελφός του, Τρίσταν, συνελήφθησαν στη Ρουμανία και για την ώρα βρίσκονται σε κρατητήριο στο Βουκουρέστι. Οι αρχές φαίνεται να οδηγήθηκαν στα ίχνη των δύο ανδρών, καθώς ένα βίντεο του ίδιου του Τέιτ στο Twitter με το οποίο κοροϊδεύει την Τούνμπεργκ ήταν εκείνο που αποκάλυψε την τοποθεσία του.

Πιο συγκεκριμένα, η ρουμάνικη πίτσα που ζήτησε να γευτεί σε ένα βίντεό του και το ρουμανικό της λογότυπο, έφεραν τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη σύλληψή του.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb

Ο Βρετανός influencer, ο οποίος έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για μισογυνισμό και έχει αποκλειστεί από πολλές πλατφόρμες των social media, ερευνούνταν από τη Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) και αναφορές στη Ρουμανία υποστηρίζουν ότι αυτός και ο αδελφός του ανακρίνονται, με κατηγορίες για sex trafficking.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mirror τα δύο αδέλφια είχαν περάσει από τον ανακριτή και τον Απρίλιο, καθώς δύο κορίτσια είχαν ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις από τους Τέιτ, παρά τη θέλησή τους.

Ωστόσο τότε οι δυο τους αφέθηκαν ελεύθεροι, παρόλα αυτά η έρευνα συνεχίστηκε και κατέληξε στον χθεσινοβραδινό εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Ο 36χρονος Άντριου, ο 34χρονος Τρίσταν και δύο ακόμη άτομα, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, όπως αναφέρουν τα ξένα μαζικής ενημέρωσης, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βιασμού, sex trafficking και σύστασης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως ανέφεραν οι Ρουμάνοι εισαγγελείς, οι αδελφοί Τέιτ και τα δύο άτομα «δημιούργησαν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό τη στρατολόγηση και την εκμετάλλευση γυναικών αναγκάζοντάς τις να δημιουργήσουν πορνογραφικό περιεχόμενο. Πρέπει να έχουν κερδίσει σημαντικά χρηματικά ποσά».

Ένας εκπρόσωπος του Άντριου Τέιτ ανέφερε στη Daily Mirror: «Δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες προς το παρόν σχετικά με τις αναφορές ότι έχουν συλληφθεί. Ο Άντριου και ο Τρίσταν Τέιτ τρέφουν τον μέγιστο σεβασμό για τις ρουμανικές αρχές και θα βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο για να διαλευκανθεί η υπόθεση».

Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι οι ίδιες οι ενέργειες του Άντριου Τέιτ και η εμπρηστική επίθεση που εξαπέλυσε στη δημοφιλή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ήταν που οδήγησαν τις αρχές στα ίχνη του στη Ρουμανία.

Πιο συγκεκριμένα ο Τέιτ έγραψε απευθυνόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια στο Twitter: «Έχω 33 αυτοκίνητα» ενώ στην ανάρτησή του έκανε αναφορά σε μια Bugatti και δύο Ferrari, σημειώνοντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή.

«Παρακαλώ, δώσε μου το email σου, ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους» συμπλήρωσε ο influencer απευθυνόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022