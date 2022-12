Οι ρωσικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ουκρανία. Σε ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων, οι 54 από τους 69 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία καταρρίφθηκαν από τους Ουκρανούς, ενώ το 40% του Κιέβου έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

«Σήμερα το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε από αέρος και θαλάσσης πυραύλους κρουζ, τηλεκατευθυνόμενους αντιαεροπορικούς πυραύλους και S-300 ADMS εναντίον εγκαταστάσεων ενεργειακής υποδομής στη χώρα μας», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Βάλερι Ζαλούζνι.

Νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία – Εκρήξεις και στο Κίεβο

«Σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, συνολικά εκτοξεύθηκαν 69 πύραυλοι και 54 εχθρικοί πύραυλοι κατερρίφθησαν», πρόσθεσε. Προηγουμένως η ουκρανική προεδρία είχε ανακοινώσει πως 120 ρωσικοί πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί εναντίον της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σήμερα το μεσημέρι σχεδόν στη μισή ουκρανική πρωτεύουσα.

«Το 40% των καταναλωτών της πρωτεύουσας είναι χωρίς ηλεκτρικό μετά τη ρωσική επίθεση», έγραψε ο Κλίτσκο στην εφαρμογή Telegram. Διαβεβαίωσε πως η υδροδότηση και η θέρμανση λειτουργούν ομαλά στην πρωτεύουσα, εκτός από τις πολυκατοικίες που δεν έχουν ρεύμα και οι καυστήρες τους λειτουργούν με ηλεκτρικό.

Εξάλλου η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε «ένα άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο» κοντά στο Σαράτοφ, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, τρεις ημέρες έπειτα από μια επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που αποδόθηκε στην Ουκρανία και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε αεροπορική βάση στην περιοχή.

«Ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκε στο έδαφος της περιφέρειας του Ένγκελς. Ένα άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο καταστράφηκε (…) Δεν απειλείται η ασφάλεια των κατοίκων», ανακοίνωσε μέσω της Telegram ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσάργκιν. Η στρατιωτική αεροπορική βάση του Ένγκελς, η οποία βρίσκεται σ’ αυτή τη ζώνη, είχε πληγεί τη Δευτέρα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τη δεύτερη τέτοια επίθεση από το Δεκέμβριο.

All 16 (100%) of the cruise missiles fired at Kyiv 🇺🇦 were shot down

21 cruise missiles were shot down by Ukrainian Air Defenses over Odesa

5 cruise missiles were shot down over Mykolaiv and the Black Sea pic.twitter.com/RY6cZXsjfC

— Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) December 29, 2022