Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες αξίωσε χθες Τρίτη το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ν’ ακυρώσει τις απαγορεύσεις να εργάζονται και να σπουδάζουν τις οποίες επέβαλε στις γυναίκες και στα κορίτσια, χαρακτηρίζοντάς τις «αδικαιολόγητες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πριν τον κ. Γκουτέρες, ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ υπογράμμισε επίσης πως οι Ταλιμπάν είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στην άρση αυτών των «αδιανόητων περιορισμών» και προειδοποίησε εναντίον των «φρικτών συνεπειών» τους για «όλο τον αφγανικό λαό».

Τα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη εξέφρασαν εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» τους για τις αποφάσεις της de facto κυβέρνησης στην Καμπούλ να τερματίσει την πρόσβαση των γυναικών στα πανεπιστήμια και να τους απαγορεύσει να εργάζονται σε ΜΚΟ.

Οι περιορισμοί που επέβαλαν οι Ταλιμπάν στην παιδεία και στην εργασία των κοριτσιών και των γυναικών «είναι αδικαιολόγητες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει ν’ ανακληθούν», τόνισε ο κ. Γκουτέρες μέσω Twitter.

Ο Γενικός Γραμματέας πρόσθεσε πως «οι ενέργειες για τον αποκλεισμό και τη φίμωση των γυναικών και των κοριτσιών συνεχίζουν να προκαλούν τεράστια δεινά και μεγάλα πισωγυρίσματα για (…) τον αφγανικό λαό».

The latest restrictions by the Taliban on employment & education of women & girls are unjustifiable human rights violations & must be revoked.

Actions to exclude & silence women & girls continue to cause immense suffering & major setbacks to the potential of the Afghan people.

— António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2022