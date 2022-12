Μια μικρή ομάδα γυναικών οργάνωσε σήμερα στην Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, διαδήλωση – αστραπή διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τους απαγόρευσε να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο, δήλωσε μια από τις γυναίκες, προσθέτοντας ότι μερικές απ’ αυτές συνελήφθησαν.

«Δικαιώματα για όλους ή για κανένα», φώναζαν οι διαδηλώτριες σε συνοικία της Καμπούλ. Μια εικοσαριά Αφγανές, ντυμένες με χιτζάμπ και ορισμένες φορώντας μάσκες, διαδήλωσαν στον δρόμο με υψωμένες γροθιές διεκδικώντας το δικαιώμά τους να σπουδάζουν.

Διαδηλώτριες παραμένουν υπό κράτηση

Όμως «ορισμένες γυναίκες συνελήφθησαν από γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες τις πήραν μαζί τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διαδηλώτρια που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

«Δύο γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες, όμως άλλες παραμένουν υπό κράτηση», πρόσθεσε.

Afghan men, please do not sleep at home. Come stand with brave women’s . To punch this Taliban terrorist group in the mouth. We the brave women’s of Afghanistan, will defeat the Taliban. Please join this demonstration with one voice.@Fawziakoofi77 @parwana_ibra @NilofarAyoubi pic.twitter.com/bkrJIWky2I — Afghanistan Womens And Children S.W.O (@AWCSWO) December 22, 2022

Girls demonstration has been turned into violence by Taliban, as they have told that some girls and journalist has been arrested. #kabul #afghanistan #LetHerLearn pic.twitter.com/ZSEmkLXpvR — Mujeebullah Dastyar🇦🇫 (@mujeeb_dastyar) December 22, 2022

Δυνάμεις ασφαλείας στην πανεπιστημιούπολη της Καμπούλ

Οι διαδηλώσεις γυναικών είναι όλο και πιο σπάνιες στο Αφγανιστάν μετά τη σύλληψη ακτιβιστριών πρώτης γραμμής στην αρχή της χρονιάς. Οι διαδηλώτριες κινδυνεύουν να συλληφθούν, να υποστούν βία και να στιγματισθούν.

Η διαδήλωση προβλεπόταν αρχικά να διεξαχθεί μπροστά από την πανεπιστημιούπολη της Καμπούλ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όμως χρειάσθηκε να μετακινηθεί εξαιτίας της ανάπτυξης πολυάριθμων ένοπλων μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

«Τα κορίτσια του Αφγανιστάν είναι ένας νεκρός λαός … κλαίνε αίμα», δήλωσε η Ουαχίντα Ουάχιντ Ντουράνι, φοιτήτρια δημοσιογραφίας στο πανεπιστήμιο της Χεράτ (δυτικό Αφγανιστάν).

«Χρησιμοποιούν όλη την ισχύ τους εναντίον μας. Φοβάμαι πως σύντομα θα ανακοινώσουν πως οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν», πρόσθεσε η φοιτήτρια.

Το βράδυ της Τρίτης, με μια λακωνική επιστολή, ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Νεντά Μοχαμάντ Ναντίμ διέταξε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας να εμποδίζουν επ’ αόριστον τις φοιτήτριες να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Αυτή η νέα προσβολή των δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίες είναι ήδη αποκλεισμένες από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήταν ένα σοκ για πολλά κορίτσια στη χώρα και έχει καταδικαστεί διεθνώς.

Συμπαράσταση από άνδρες φοιτητές και καθηγητές

Τη συμπαράστασή του στις συμφοιτήτριές τους έδειξαν άνδρες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής Νανγκαρχάρ. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε εξετάσεις, ενώ συγκεντρώθηκαν με αυτοσχέδια πλακάτ έξω από το πανεπιστήμιο.

This is the hope for Afghanistan – men like these students of Nangarhar Medical University refusing to sit exams in protest at women being banned from university. Three university lecturers have also reportedly resigned in protest (from Kunduz, Kabul & a polytechnic). pic.twitter.com/s7HEbp2x8R — Ramita Navai (@ramitanavai) December 21, 2022

Σύμφωνα με τη Ραμίτα Ναβάι, συγγραφέα και παρουσιάστρια εκπομπής στο Spotify, τρεις καθηγητές – στην Κουντούζ, στην Καμπούλ και σε ένα Πολυτεχνείο – παραιτήθηκαν από τη θέση τους ως διαμαρτυρία στην απόφαση των Ταλιμπάν.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)