Ήταν την Παρασκευή που κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος του επικού blockbuster του Τζέιμς Κάμερον Avatar 2. Θαυμαστής των ταινιών του «μάγου» του σινεμά έπαθε καρδιακή προσβολή που πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από τον ενθουσιασμό του, ενώ παρακολουθούσε την ταινία.

Ο Lakshmireddy Srinu πήγε στο σινεμά με τον μικρότερο αδερφό του για να απολαύσουν το Avatar 2 στην περιοχή Kakinada της νότιας πολιτείας Andhra Pradesh στην Ινδία. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από το πρώτο μέρος της επικής παραγωγής που κυκλοφόρησε το 2009.

Avatar: O Kάμερον επιστρέφει με μια από τις τρεις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών

Ο Srinu υπέστη καρδιακή προσβολή στα μισά της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Kate Winslet, η Zoe Saldana, ο Sam Worthington και η Sigourney Weaver. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Dr Sanjeev Gera δήλωσε στους Hindustan Times πως υπάρχει μια «συνεχής φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία μας», ιδιαίτερα μετά τον Covid.

«Λόγω του στρες, της αύξησης της αρτηριακής πίεσης, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκλήθηκε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή», συμπλήρωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα της Metro.

«Αυτού του είδους οι θάνατοι συμβαίνουν κατά τη διάρκεια συναρπαστκών αγώνων ή συναισθηματικών καταστάσεων. Η ταινία αυτή καθαυτή είναι απίθανο να προκάλεσε τον τραγικό θάνατο».

Θάνατος από υπερβολικό ενθουσιασμό για το Avatar

Ήταν πίσω στο 2010 που ένας άντρας στην Ταϊβάν πέθανε επίσης από καρδιακή προσβολή. Παρακολουθούσε την πρώτη ταινία Avatar.

Τότε αναφέρθηκε πως ο άτυχος άντρας είχε ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης. Το επείγον ιατρικό περιστατικό εκτιμήθηκε πως προκλήθηκε πιθανότατα από τον «υπερβολικό ενθουσιασμό κατά την παρακολούθηση της ταινίας».

Το Avatar 2, με επίσημο τίτλο «Avatar: The Way Of Water», έκανε θραύση το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του, με τις εισπράξεις στο αμερικανικό box office να υπολογίζονται στα 135 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον παραδέχτηκε πως το σίκουελ με τα ειδικά εφέ ήταν «πολύ ακριβό» για να γυριστεί. Σύμφωνα με αναφορές, εκτιμάται ότι θα πρέπει να αποφέρει έσοδα 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βγάλει τα έξοδά του. Κάτι που έχουν πετύχει μόνο πέντε ταινίες. Ανάμεσά τους και η πρώτη ταινία Avatar.