Ο Κάνιε Γουεστ «ξαναχτυπά». Λίγες μέρες αφού εξέφρασε ανοιχτά τη λατρεία του για τον Αδόλφο Χίτλερ, επέστρεψε με νέα αντισημιτικά σχόλια.

Σε συνάντησή του με τον Γκέιβιν Μακίνες, ιδρυτή των Proud Boys – πρόκειται για αμερικανική ακροδεξιά, νεοφασιστική οργάνωση στις ΗΠΑ-, ο ράπερ κάλεσε τους Εβραίους να «συγχωρήσουν τον Χίτλερ».

Στο επεισόδιο με τίτλο «Saving Ye», ο Γουεστ εμφανίστηκε με μαύρη full face μάσκα και άρχισε να εξαπολύει επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, ενώ παρομοίασε την άμβλωση με «γενοκτονία».

Στη συνέχεια, επανέλαβε τη θεωρία συνωμοσίας πως «οι Εβραίοι ελέγχουν την πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης, μαζί με τις τράπεζες, μαζί με τα ακίνητα, μαζί με τα εμπορικά κέντρα» και τόνισε ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να του λένε ποιον μπορεί να αγαπά και ποιον όχι.

«Δεν μπορείτε να επιβάλλετε τον πόνο σας σε όλους τους άλλους. Εβραίοι συγχωρέστε τον Χίτλερ σήμερα», υπογράμμισε απευθυνόμενος στους Εβραίους.

Όταν ο Μακίνες τον ρώτησε τι θα έκανε με τους Εβραίους αν εκλεγόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο ράπερ αποκρίθηκε: «Οι Εβραίοι πρέπει να δουλεύουν για τους Χριστιανούς. Θα προσλάμβανα αμέσως έναν Εβραίο, αν ήξερα ότι δεν είναι κατάσκοπος και ότι θα μπορούσα να κοιτάξω το τηλέφωνό του».

