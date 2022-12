Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για έναν ενδεχόμενο κυβερνοπόλεμο, καθώς περίπου 150 στελέχη της Συμμαχίας με ειδίκευση στον κυβερνοχώρο (cyberspace) συγκεντρώθηκαν στο Ταλίν της Εσθονίας αυτή την εβδομάδα για να προετοιμαστούν.

Όπως αναφέρει το Politico, το σενάριο κυβερνοπολέμου είναι υπαρκτό για όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο αμύνεται στις συνεχείς προσπάθειες Ρώσων χάκερ να κάνουν δυσκολότερη τη ζωή των Ουκρανών, παράλληλα με τα πλήγματα του ρωσικού στρατού.

Διαβάστε επίσης: ΑΔΜΗΕ: Θωρακίζεται έναντι κυβερνοεπιθέσεων το δίκτυο ηλεκτροδότησης

«Είναι προφανές ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πραγματικότητα», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μπέρντ Χάνσεν, επικεφαλής του τμήματος κυβερνοχώρου στη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, γράφει το Politico.

Είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τον πόλεμο στην Ουκρανία ακόμη και με τις κυβερνοδυνάμεις του, οι οποίες ψάχνουν τρόπους να βοηθήσουν το Κίεβο, αλλά και να αποτρέψουν την Ρωσία από το να παραβιάσει υποδομές κρατών μελών της Συμμαχίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε κατεπείγοντα χαρακτήρα στην ετήσια άσκηση του ΝΑΤΟ, στην οποία περισσότερα από 40 κράτη μέλη, σύμμαχοι και άλλοι οργανισμοί συνεργάζονται για να ανταποκριθούν σε προσομοιώσεις κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πλοία.

Στην άσκηση συμμετείχαν εξ αποστάσεως από τις χώρες τους σχεδόν 1.000 επαγγελματίες του κυβερνοχώρου.

Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ έναν ολοκληρωτικό κυβερνοπόλεμο, στον οποίο οι κυβερνοεπιθέσεις χρησιμοποιούνται με τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα όπως τα φυσικά πλήγματα – λόγου χάρη η διακοπή κρίσιμων υπηρεσιών όπως η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση και η παρεμπόδιση της αποκατάστασής τους.

Η κατάσταση στην Ουκρανία, ωστόσο, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, σημειώνεται στο δημοσίευμα του Politico.

More than 1,000 cyber professionals in NATO members and its allies across the globe participated in an exercise this week to test and strengthen cyber defenseshttps://t.co/XYgRxXgkN5

— POLITICO (@politico) December 3, 2022