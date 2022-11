Οκτώ νεκροί έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που από χθες πλήττει την περιφέρεια της Καμπανίας, και σήμερα το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο νησί Ίσκια στον κόλπο της Νάπολης.

Δεκατρείς άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση στο νησί της Ιταλίας, που αποκλείσθηκε λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

At least 8 people have been killed on the #Italian holiday island of #Ischia (Campania), after a landslide caused by heavy rain engulfed some buildings. “Searches are underway for any missing people», #Italy government says pic.twitter.com/pO4HrTjDUo — Simone Baglivo (@baglivo_s) November 26, 2022

8 νεκροί – 13 αγνούμενοι ανάμεσά τους και ένα νεογέννητο

Ανάμεσα στους αγνοούμενους μετά την κατολίσθηση σ’ αυτό το νησί της Ιταλίας βρίσκεται τριμελής οικογένεια με νεογέννητο παιδί και μια 25χρονη γυναίκα.

#italy #tragedy #island of #Ischia. Today around 5, in #Casamicciola #Terme , a landslide originated from the upper part of via Celario which reached the seafront in Piazza Anna De Felice. 8 dead and 13 missing including a baby pic.twitter.com/AfT2v59uZL — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 26, 2022

Οι πυροσβέστες, με την Πολιτική Προστασία, προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο τους κατοίκους που χρήζουν βοήθειας. Νωρίς το πρωί, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έναν άνδρα που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.pic.twitter.com/X929FUZaIq — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 26, 2022

Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από το μένος των υδάτων μέχρι την θάλασσα, εξαιτίας της ασταμάτητης βροχόπτωσης. Η τοποθεσία Κασαμίτσιολα πλημμύρισε και πολλά σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Δραματική κατάσταση

Η ευρύτερη περιοχή της Κασαμίτσιολα, σύμφωνα με τηνΕΡΤ, βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, με τα Ιταλικά ΜΜΕ να τονίζουν πως είναι πολλά τα κτίρια που η λάσπη έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο, ενώ ποικίλουν οι αναφορές για επεμβάσεις των σωστικών συνεργείων για βοήθεια.

Σημειωτέον, το λιμάνι της Κασαμίτσιολα είναι απροσπέλαστο λόγω της θαλασσοταραχής και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η περιοχή είναι γνωστή για μια κατολίσθηση η οποία έπληξε τους κατοίκους το Νοέμβριο του 2009.