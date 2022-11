Με βασικό στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος και την προσφορά υπηρεσιών one–stop shop στην κυκλική διαχείριση των αποβλήτων, η Polygreen συνεχίζει τις στρατηγικές επενδύσεις στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε πρόσφατα σε δυο σημαντικές εξαγορές εταιρειών, της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ και της ΠΕΡΜΕ Hellas. Την ίδια στιγμή, ενδυναμώνει τo πρόγραμμα Just Go Zero, το οποίο αποτελεί το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. Το παράδειγμα της Τήλου, όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά το παραπάνω πρόγραμμα κατέδειξε τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που επιφέρει η μείωση των αποβλήτων μιας οργανωμένης κοινότητας. Η Polygreen δεν θα σταματήσει να επενδύει συνεχώς στη γνώση και την καινοτομία, καθώς θέλει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες, προσφέροντας εφαρμόσιμες λύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

1) Η Polygreen εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων, στον πράσινο μετασχηματισμό των εταιρειών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ταχεία ανάπτυξη της, σας έχει οδηγήσει σε νέους …δρόμους σε Μέση Ανατολή, Αραβικά Εμιράτα, Σερβία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία…. Αντίστοιχη είναι η πορεία της εταιρείας και στην Ελλάδα. Τι σηματοδοτούν οι νέες εξαγορές Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ και της ΠΕΡΜΕ;

H Polygreen, μέλος ενός ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου με μεγάλη παράδοση και προσφορά στον χώρο της διαχείρισης αποβλήτων, της αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων, έχει αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και προσφέρει σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας. Από την ίδρυση της, το 2018, «απαντάει» με τον πιο, τεχνολογικά, εξελιγμένο τρόπο και με μεγάλη εξωστρέφεια στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Η Ελλάδα, όμως, παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Polygreen, καθώς διακρίνουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη αρχίζουν να ωριμάζουν και με τις απαραίτητες κινήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει μια χώρα που καθοδηγήσει τις αλλαγές, παράγοντας και εξάγοντας τεχνογνωσία.

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η μείωση των αποθεμάτων φυσικών πόρων καθιστούν πλέον απαραίτητες και άμεσες δράσεις για τη μετάβαση από το γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο της οικονομίας. Για μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, όπως είναι η Polygreen, οι στρατηγικές επενδύσεις στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό είναι μια βασική επιλογή για την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος της και την επίτευξη του στόχου μας για υπηρεσίες one-stop shop στην κυκλική διαχείριση των αποβλήτων. Τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι εξαγορές δύο σημαντικών εταιρειών του κλάδου τους, της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ και της ΠΕΡΜΕ Hellas, επιτυγχάνοντας την καθετοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ειδικότερα, με την εξαγορά της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση, περιήλθε στον όμιλο μια νέα λειτουργική μονάδα στον Ασπρόπυργο Αττικής με σύγχρονο εξοπλισμό για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών. Αντίστοιχα, με την εξαγορά της ΠΕΡΜΕ Hellas, η Polygreen ενίσχυσε τη θέση της στον τομέα των logistics, καθώς η εταιρεία διέθετε εγκαταστάσεις και στόλο για την αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων. Η εταιρεία ενισχύθηκε με έναν στόλο περίπου 70 οχημάτων συλλογής, με 800 και πλέον απορριματοκιβώτια προσωρινής αποθήκευσης και με 4 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, ενώ 200 εργαζόμενοι με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων προστέθηκαν στο εξειδικευμένο δυναμικό της.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της ολιστικής προσέγγισης, που εμπεριέχεται εκ των πραγμάτων και στην αντίληψη της έννοιας της κυκλικής οικονομίας, έχοντας εξασφαλίσει μια ηγετική θέση στην αγορά ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση ώστε μετρημένα επιχειρηματικά βήματα να δημιουργήσουν αναπτυξιακά άλματα για την εταιρεία στο προσεχές μέλλον.

2) Τι λύσεις παρέχει η Polygreen μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Just Go Zero; Πώς επαναπροσδιορίζετε την έννοια του αποβλήτου, δίνοντάς του δεύτερη ζωή;

Στην Polygreen πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι περιττό, όπως ορίζει και η ίδια η φύση. Η προσέγγιση μας είναι ότι όλα τα απόβλητα αξιοποιούνται και μπορούν να αποκτήσουν συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης χρήσης του, είτε με την επαναχρησιμοποίηση τους είτε με την επαναφορά των υλικών, ως πρώτες ύλες, στην οικονομία.

Τo πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen αποτελεί το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, με απτά αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. Η Polygreen έκανε πράξη ένα εφαρμοσμένο και καινοτόμο μοντέλο κυκλικότητας με άμεση εφαρμογή υπηρεσιών συλλογής και ορθής διαχείρισης αποβλήτων, που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αποτελεί ένα αμιγώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την αλλαγή κουλτούρας της κοινωνίας.

Για την εφαρμογή του σχεδιάζονται και εφαρμόζονται εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματικούς χώρους, φορείς, κοινότητες και εκδηλώσεις. Τα απόβλητα διαχωρίζονται στην πηγή και αφού συλλεχθούν, διαχειρίζονται διαφορετικά. Τα ανακυκλώσιμα υλικά προωθούνται για ανακύκλωση και παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, ενώ τα οργανικά απόβλητα κομποστοποιούνται για τη μετατροπή τους σε βελτιωτικό εδάφους, με χρήση σε καλλιέργειες. Ταυτόχρονα, γίνεται κυκλική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ειδικών ρευμάτων όπως μπαταρίες, λάμπες, μελάνι εκτυπωτών, αποτσίγαρα, υπολείμματα καφέ και ηλεκτρονικές συσκευές. Τα απόβλητα που μέχρι πρότινος κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής ταφής επιβαρύνοντας το φυσικό περιβάλλον, τώρα οδηγούνται προς περαιτέρω αξιοποίηση τους και επιστρέφουν στην παραγωγική διαδικασία με νέα μορφή, εξοικονομώντας πόρους. Πρόσφατα ξεκινήσαμε και ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δέχτηκε αμέσως την αποδοχή του κοινού, καθώς εφαρμόστηκε στις αθλητικές διοργανώσεις Ironman 70.2 Vouliagmeni και του Αυθεντικού Μαραθωνίου, κάτι που μας ενθαρρύνει να ενισχύσουμε αυτή την πρωτοβουλία «συμμετοχικής ευαισθητοποίησης».

3) Ποια τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση να κάνει στροφή στην κυκλική οικονομία και τι θα αποκομίσει από την ένταξή της στο Just Go Zero;

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα αναγνωρίζει τα τελευταία χρόνια στην κυκλική οικονομία το αυτονόητο μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτήν την λογική και παρακολουθούμε ότι γίνονται κινήσεις ως προς την εφαρμογή της στην πραγματικότητα της οικονομίας. Η μετάβαση απαιτεί συλλογική προσπάθεια και από την πλευρά της παραγωγής και εκείνη της κατανάλωσης. Συνεπώς, ο κάθε πολίτης και ο κάθε οργανισμός με επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αναγνωρίσει την ευθύνη που φέρει για αυτήν την μετάβαση. Εμείς είμαστε εδώ για να τους προσφέρουμε καινοτόμα εργαλεία, με συμμάχους την τεχνολογία και την καινοτομία.

Τα οφέλη της συμμετοχής στο «κίνημα» Just Go Zero είναι πολλαπλά. Τα κριτήρια ανάπτυξης πλέον καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση πρακτικών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί, διεθνώς, μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση με κεντρική πολιτική προτεραιότητα, όπως ορίζεται και από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποσκοπεί στο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει ρόλο επιταχυντή σε μια στρατηγική βιωσιμότητας, ειδικά σε μια περίοδο ενεργειακής και ανθρωπιστικής κρίσης, προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα η επαναχρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η μετάβαση σε μια πιο «πράσινη» οικονομία μέσω της αξιοποίησης των αποβλήτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις τάσεις, οι καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, σύμφωνα και με τα κριτήρια ESG, με την ταυτόχρονη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι τα χαρακτηριστικά των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών που θα προσελκύσουν μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Με το πρόγραμμα Just Go Zero, οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι τους προσφέρουμε μία σημαντική περιβαλλοντική ευκαιρία πολλαπλασιαστικού οφέλους. Μία ευκαιρία να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για «πράσινη» μετάβαση. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης των αποβλήτων που συλλέγονται, καταγράφονται σε τακτικές εκθέσεις προόδου, καθώς είναι για πρώτη φορά μετρήσιμα και πιστοποιημένα και με πλήρη ιχνηλασιμότητα μέσω της εφαρμογής Just Go Zero App.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας, ο σχεδιασμός και χρήση προϊόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους, είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός του 22ου αιώνα που θα αποφέρει τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, μέσω της συλλογικής προσπάθειας.

4) Η Polygreen έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογίας αιχμής για την περιβαλλοντική προστασία και την πράσινη μετάβαση. Σε ποιους επιχειρηματικούς κλάδους απευθύνεστε;

Όπως ανέφερα, πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία «κινηματικού» χαρακτήρα, στην οποία ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις πρωτοπορούν στον κλάδο τους και παίρνουν ενεργό ρόλο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασία με επιχειρήσεις και ομίλους που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, όπως το Everest, το Public, η Optima Bank, η Qualco και πιο πρόσφατα η Premier Capital Hellas με τα εστιατόρια McDonalds και η Interamerican. Επιχειρήσεις μεγάλης ή μικρότερης επιχειρηματικής δραστηριότητας υιοθετούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, είτε καθημερινά στους χώρους δραστηριοποίησης τους είτε σε εκδηλώσεις τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η κάθε συνεργασία είναι διαφορετική, καθώς προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργατών μας. Ανεξαρτήτου του μεγέθους των αποτελεσμάτων, ανάλογα και με τη μορφή της κάθε συνεργασίας, διαπιστώνουμε την ικανοποίηση και των ίδιων των εργαζομένων στη βελτίωση των επιπέδων δέσμευσης τους, αφού η εταιρική κουλτούρα επαναπροσδιορίζεται και διαχέεται εσωτερικά, εντός του εκάστοτε οργανισμού.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι επιχειρήσεις που ξεκινούν αυτή τη μετάβαση, αλλά και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό που στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του σε εταιρείες που εφαρμόζουν περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές.

5) Σημαντικός σταθμός ήταν για την εταιρεία το project της Τήλου, με τη δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και ανάκτησης υλικών στη θέση του παλιού ΧΥΤΑ. Ποιες είναι οι νέες επενδύσεις που σχεδιάζονται από την Polygreen;

Πράγματι, το παράδειγμα της Τήλου ξεκίνησε ως μια πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας για να καταγραφούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που επιφέρει η μείωση των αποβλήτων μιας οργανωμένης κοινότητας. Μέσω του προγράμματος Just Go Zero Tilos, η συλλογή αποβλήτων ξεκινά πόρτα – πόρτα κι οδηγείται στο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας, που αντικατέστησε το ΧΥΤΑ κι εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα και τεχνολογικές εφαρμογές. Εκεί ολοκληρώνεται η διαλογή και στη συνέχεια τα απόβλητα ακολουθούν είτε τον δρόμο της ανακύκλωσης είτε της κομποστοποίησης ή της ενεργειακής αξιοποίησης, ενώ πολλά απ’ αυτά οδηγούνται σε Κέντρα Δημιουργικότητας για να μετατραπούν σε έργα τέχνης. Καθώς ολοκληρώνουμε έναν χρόνο εφαρμογής του με την πολύτιμη συνεργασία του Δήμου Τήλου και των κατοίκων του νησιού, μπορούμε πλέον να πούμε ότι είναι η απόδειξη ότι αυτή η ιδέα έγινε πραγματικότητα. Η Τήλος τοποθετήθηκε στον χάρτη της παγκόσμιας κοινότητας, ως το πρώτο νησί που εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων, καταργώντας τον ΧΥΤΑ, επιτυγχάνοντας ποσοστά ανακύκλωσης 85-90%! Οι αρχές και οι κάτοικοι της Τήλου απέδειξαν ότι όλα γίνονται όταν υπάρχει θέληση για συνεργασία και πλέον το πρόγραμμα είναι έτοιμο για εφαρμογή σε οποιαδήποτε κοινότητα ανεξαρτήτου μεγέθους. Είναι το όραμα που έγινε πράξη και πλέον αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική. Το παράδειγμα της φαίνεται ότι έχει ευαισθητοποιήσει πολλές ακόμα κοινότητες, που εκδηλώνουν συνεργατική διάθεση κι ενδιαφέρον για το πως μπορούν να μειώσουν με τον ίδιο τρόπο τα απόβλητα τους.

Η πιλοτική εφαρμογή της Τήλου, καθώς και κάθε μία από τις συνεργασίες μας, μας δείχνουν τον δρόμο και για περαιτέρω βελτίωση. Η Polygreen επενδύει συνεχώς στη γνώση και την καινοτομία, θέλοντας να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες, προσφέροντας εφαρμόσιμες λύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ο νέος κύκλος του επενδυτικού μας πλάνου βασίζεται και πάλι στη στρατηγική βελτίωσης και καθετοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ενώ για ακόμα μία φορά η τεχνολογία είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης της εταιρείας.