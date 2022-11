«Οι πολίτες του Λος Άντζελες έστειλαν σαφές μήνυμα: είναι ώρα για αλλαγή και είναι επείγουσα ανάγκη», διακήρυξε η 69χρονη Κάρεν Μπας την Πέμπτη, λίγο αφότου είχε καταστεί πια ξεκάθαρο ότι της ανήκε η νίκη.

Οκτώ ημέρες μετά το κλείσιμο της κάλπης το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί. Όμως το αρχικά απειροελάχιστο προβάδισμά της έναντι του επίσης Δημοκρατικού αντιπάλου της, Ρικ Καρούζο, διευρύνθηκε σαφώς με την καταμέτρηση των ψήφων μέσω ταχυδρομείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, διαπιστώθηκε ότι η διαφορά μεταξύ τους ήταν πια «αγεφύρωτη» και μη αναστρέψιμη η τάση υπέρ της.

Όμως η έκπληξη δεν ήταν η τελική επικράτηση της Μπας: μιας γυναίκας γέννημα-θρέμμα των υποβαθμισμένων προαστίων του Λος Άντζελες, που ξεκίνησε από κοινωνική λειτουργός και ακτιβίστρια. Μεταπήδησε το 2004 στην πολιτική σκηνή και στην πολιτειακή Βουλή στην Καλιφόρνια, μέχρι που το 2010 «κατέκτησε» την Ουάσιγκτον, με μια έδρα στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων και μια θέση πιθανής υποψήφιας αντιπροέδρου το 2020 στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν.

Για τη θέση επελέγη τελικά τότε η Κάμαλα Χάρις. Όμως η Κάρεν Μπας παραμένει μια από τις «εκλεκτές» του Αμερικανού προέδρου.

Υπό αυτό το πρίσμα, την πολυετή και πλούσια κοινωνική δράση της στον τόπο καταγωγής της και το πολιτικό της πρόγραμμα -με προτάσεις για άμεση επίλυση του προβλήματος των αστέγων, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και για τη μετατροπή του Λος Άντζελες σε μια πόλη προσιτή για τις οικογένειες εργαζομένων- το γεγονός ότι δόθηκε πραγματική μάχη για να εκλεγεί προβληματίζει.

Notice how LA Mayor Candidate, Rick Caruso, who was a pro-life Republican but is now posing as a pro-choice Democrat, has absolutely NO platform to run on, so all he does is spend $$$ on ads attacking, lying about + falsely denigrating, Rep. #KarenBass.

Caruso is BAD for LA pic.twitter.com/ZeScdnX7z7

— West LA Résistance ☮ 🌊🇺🇸#VoteBlue2022 (@45bestwords) October 9, 2022