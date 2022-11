Πυρ κατά του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν η ηθοποιός Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο σύζυγός της Άαρον Φάιπερς, άνοιξε ένας άγνωστός.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το ΤΜΖ, συνέβη την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, όταν το ζευγάρι κατευθυνόταν προς κινηματογραφικό στούντιο του Λος Άντζελες.

Η Ρίτσαρντς καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο άνδρας της οδηγούσε. Καθώς ο Φάιπερς είχε ελαττώσει ταχύτητα για να βρει σημείο να παρκάρει, ένας οδηγός από πίσω άρχισε να εκνευρίζεται.

Παρότι του έκαναν χώρο και τον άφησαν να περάσει, εκείνος συνέχισε να φωνάζει και ξαφνικά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε το όχημά τους, στην πίσω πλευρά, από τη μεριά του οδηγού.

Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Η ηθοποιός ωστόσο, αναστατώθηκε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Αναστατώθηκε πάρα πολύ και τρομοκρατήθηκε αλλά μετά το περιστατικό πήγε κανονικά στα γυρίσματα. Δεν ήθελε να μην εμφανιστεί για δουλειά», είπε πηγή στο People.

Όταν τελείωσε με τη δουλειά της, ένας αστυνομικός τη συνόδευσε ως τον αυτοκινητόδρομο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το ζευγάρι έκανε μήνυση ή αν υπάρχει κάποιος ύποπτος για το περιστατικό. Πάντως, «ο άνδρας που πυροβόλησε εξαφανίστηκε», σημειώνει το People.

Η Ρίτσαρντς με ανάρτησή της στο Twitter ευχαρίστησε τους χρήστες που ανησύχησαν για την σωματική της ακεραιότητα.

Έγραψε συγκεκριμένα σε tweet: «Σας ευχαριστώ. Ποτέ δεν θα ευχόμουν κάποιος να πάθει κακό. Αυτό που βίωσα χθες με τον σύζυγό μου, όχι ότι νοιάζει κάποιον, ήταν η πιο τρομακτική κατάσταση που έχω βρεθεί ποτέ. Συγνώμη κιόλας που το βλήμα δεν με βρήκε στο λαιμό…Μ@@@κα».

Thank you. I would never wish any harm on anyone. What I experienced yesterday with my husband,not that you care. Was the most terrifying situation I have ever been in. I’m sorry a shot didn’t graze my neck…asshole https://t.co/xWrAqvSeoa

— Denise Richards (@DENISE_RICHARDS) November 16, 2022