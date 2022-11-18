Ισχυρή φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ίμβρο, με τους τοπικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για εμπρησμό.

Η πυρκαγιά καίει το πευκοδάσος που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ίμβρου, Ουνάλ Τσετίν η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα σημεία.

Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık…! pic.twitter.com/Qrtcia5IbQ

— ünal çetin (@unalhoca17) November 18, 2022