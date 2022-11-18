Μεγάλη φωτιά καίει το πευκοδάσος της Ίμβρου, με το δήμαρχο να μιλά για εμπρησμό.

Ισχυρή φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ίμβρο, με τους τοπικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για εμπρησμό.

Η πυρκαγιά καίει το πευκοδάσος που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δείτε το ρεπορτάζ του Ανδρέα Ρομπόπουλου:

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ίμβρου, Ουνάλ Τσετίν η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα σημεία.

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