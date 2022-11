Επίθεση με drone δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν, χωρίς να είχε γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται γι αυτό το περιστατικό.

Ο διοικητής του Πέμπτου Αμερικανικού Στόλου, Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε στο Reuters ότι γνωρίζει το περιστατικό ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι το τάνκερ Pacific Zircon που δέχτηκε επίθεση φέρει σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με το Associated Press η εν λόγω εταιρεία ανήκει στoν Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Ιντάν Όφερ. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την πρωτοφανή αυτή επίθεση με τις υποψίες να στρέφονται στο Ιράν. To τάνκερ είχε αποπλεύσει από το Ομάν με κατεύθυνση το Μπουένος Άιρες.

BREAKING: An oil tanker off the coast of Oman has been struck by a bomb-carrying drone amid heightened tensions with Iran, an official told the @AP. https://t.co/Sg9WK8TKcO

— The Associated Press (@AP) November 16, 2022