Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει περικόψει σημαντικό μέρος από τη χρηματοδότηση για τον αγώνα κατά του HIV, μια απόφαση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η προηγούμενη κυβέρνηση πέρυσι υποσχέθηκε 1,4 δισεκατομμύρια λίρες στο The Global Fund, το οποίο καταπολεμά το HIV/AIDS, τη φυματίωση, και την ελονοσία παγκοσμίως, αλλά φέτος η χρηματοδότηση μειώθηκε στις 1 δισεκατομμύριο λίρες.

Η κίνηση έχει επικριθεί από την Πανκομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα (APPG) για τον HIV και το AIDS, η οποία ανέφερε ότι αυτό το γεγονός θα μπορούσε να «θέσει σε κίνδυνο τις εγχώριες προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου για τον τερματισμό του HIV».

«Όπως μάθαμε ξεκάθαρα από την COVID-19, οι πανδημίες δεν αναγνωρίζουν σύνορα. Εάν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον HIV παγκοσμίως, αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τις εγχώριες προσπάθειές μας», πρόσθεσε.

Η διακομματική ομάδα είπε ακόμη, ότι ενώ η δέσμευση είναι «καλοδεχούμενη» στον αγώνα κατά του HIV και του AIDS, η απόφαση της κυβέρνησης να περικόψει τη χρηματοδότηση κατά 400 εκατομμύρια λίρες ήταν «απογοητευτική», ειδικά καθώς άλλα κράτη της G7 αύξησαν τη χρηματοδότησή τους.

Today the @GOVUK have pledged £1 billion to the @GlobalFund.

Whilst this announcement is disappointing, we welcome it as it enables us to continue to #FightForWhatCounts to build more resilient and sustainable systems for health around the world.

Read out full statement below. pic.twitter.com/pd36K1tIFe

— APPG on HIV and AIDS (@APPG_HIV_AIDS) November 14, 2022