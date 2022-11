Σε ένα απίστευτο παραλήρημα κατά των γυναικών προχώρησε από τον αέρα του Fox News ο δημοσιογράφος Jesse Watters. Δυσαρεστημένος από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επιδόθηκε σε ένα πογκρόμ εναντίον των ανύπαντρων γυναικών που, όπως είπε, πρέπει να παντρευτούν ώστε να σταματήσουν να ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς.

Συνεχίζοντας, είπε ακόμη ότι «οι πολιτικές που υιοθετούν οι Δημοκρατικοί είναι για να παραμένουν οι γυναίκες μόνες». «Όταν αυτές παντρεύονται, τότε ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους. Οι ανύπαντρες γυναίκες και οι ψηφοφόροι κάτω των 40 ετών έχουν αιχμαλωτιστεί από τους Δημοκρατικούς», είπε ο Watters για να προσθέσει: «πρέπει αυτές οι κυρίες να παντρευτούν. Ήρθε η ώρα να ερωτευτούν και να νοικοκυρευτούν. Παιδιά, πηγαίνετε να βάλετε ένα δαχτυλίδι«.

Ολοκληρώνοντας το παραλήρημά του, είπε πως «αυτές οι γυναίκες διδάσκουν στο σχολείο τα παιδιά μας», ενώ δεν ξέχασε να αναφερθεί και στις αμβλώσεις, στις οποίες απέδωσε τα υψηλά ποσοστά των Δημοκρατικών.

Fox’s Jesse Watters: «… But single women and voters under 40 have been captured by Democrats. So we need these ladies to get married. And it’s time to fall in love and just settle down. Guys, go put a ring on it.» pic.twitter.com/cv70BxM47S — The Recount (@therecount) November 10, 2022

Τα λεγόμενα του Jesse Watters προκάλεσαν αντιδράσεις και στο Twitter, με τους χρήστες του να του δίνουν τη δική τους απάντηση:

Jesse claims «Democrat policies are designed to keep women single.» «We need these ladies to get married. And it’s time to fall in love and just settle down. Guys, go put a ring on it.» pic.twitter.com/29EZ0QjbCB — helena hind (@cynicalzoomer) November 10, 2022

