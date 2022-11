Παρά τις ακραίες θέσεις του, ο Μπεν Γκβιρ τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης προβολής, αλλά και στήριξης, σιωπηρής και μη.

Προ ημερών, προς τιμήν του οργανώθηκε συγκέντρωση στο σπίτι Καναδό-ισραηλινού επιχειρηματία, που μεταξύ άλλων έχει τα δικαιώματα της αλυσίδας μόδας Zara στο Ισραήλ.

Η είδηση προκάλεσε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με Παλαιστινίους να καίνε ρούχα της εταιρείας και να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Palestinians burn clothes and call for a boycott of Zara after the owner of its Israeli stores hosted far-right extremist Itamar Ben-Gvir ahead of Knesset elections ⤵️ pic.twitter.com/6KXiMbs9Ub

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2022