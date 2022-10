Σε πανικό βρίσκεται η βασιλική οικογενεια της Βρετανίας, για την επερχόμενη σεζόν του «The Crown» που μεταξύ άλλων- καλύπτει το διαζύγιο του τότε πρίγκιπα Καρόλου από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά και της τελευταίες στιγμές της «πριγκίπισσας του λαού».

Στη νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς, θα προβληθούν πολλά από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα που συνέβησαν στη βασιλική οικογένεια.

Ενα από αυτά είναι και το περιβόητο ερωτικό τηλεφώνημα του τότε πρίγκιπα Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, όταν ακόμη εκείνος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Είναι γνωστό ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση με την παραγωγή του Netflix λόγω της προβολής πολλών προσωπικών στιγμών και ίσως αυτό σταθεί ακόμη μία αφομή να επέλθει νέα ρήξη.

For roughly as long as Charles has been sweating the The Crown, this publication has been humbly requesting that Netflix put “Tampongate” in the show, you cowards. Now it appears the streaming platform is actually, finally, doing it https://t.co/zohprjXQpC

— The Cut (@TheCut) October 20, 2022