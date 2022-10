Με μια λιτή δήλωση έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ η Λιζ Τρας ανακοίνωσε την παραίτησή της από πρωθυπουργός.

H ίδια τόνισε πως ανέλαβε τα καθήκοντά της σε μια εποχή «μεγάλης οικονομικής και διεθνούς αστάθειας».

«Δεν μπορώ να εκπληρώσω την εντολή για την οποία εξελέγην από τα μέλη των Τόρις και παρατούμαι», τόνισε.

Liz Truss resigns as Prime Minister after just 45 days. She says there will be a leadership election within the week.

