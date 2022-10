«Υπό πολιορκία» βρίσκεται η κυβέρνηση της Λιζ Τρας στη Βρετανία, η οποία έφτασε κοντά στην κατάρρευση την Τετάρτη, μετά την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν, με την τελευταία να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον της πρωθυπουργού.

Η Τρας κινδυνεύει να έχει την… τύχη του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά τις μαζικές αποχωρήσεις των υπουργών του καθώς μετά τη δραματική αποχώρηση της Μπρέιβερμαν, πέντε μέρες από την αποπομπή του Κουάσι Κουαρτένγκ από τη θέση του υπουργού Οικονομικών, ήρθε η δήλωση – βόμβα ενός μέλους της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή 1922, θέτει τους κανόνες για την επιλογή και αλλαγή του ηγέτη των Τόρις. Μέλος της, δήλωσε ότι οι πιθανότητες για την Λιζ Τρας να βγάλει την ημέρα ως πρωθυπουργός είναι εναντίον της, σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου του δικτύου ITV.

Η Επιτροπή 1922 αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα για να συζητήσει την κρίση ηγεσίας στους Τόρις, έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV Πολ Μπραντ.

But still no consensus among Tory MPs. Another (not on 22 exec) tells me Truss will last until Oct 31st because no agreement on how to remove her and party remains concerned about stabilising the economy first. Though after y’day’s chaos that view seems to be less widely held.

— Paul Brand (@PaulBrandITV) October 20, 2022