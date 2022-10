Η ίδια μπορεί να επιμένει ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά, όμως οι φήμες -από τους πολιτικούς διαδρόμους, έως τις ταμπλόιντ- στη Βρετανία οργιάζουν ότι η Λιζ Τρας μετρά πια ώρες στη Ντάουνιγκ Στριτ.

Τέτοιο είναι το χάος που πρόλαβαν να προκαλέσουν στην εθνική οικονομία τα ακραία νεοφιλελεύθερα Trussonomics της, που η 47χρονη πολιτικός, αυτοπροβαλλόμενη ως «η νέα Θάτσερ», φλερτάρει πλέον ανοιχτά με τον τίτλο της πιο βραχύβιας πρωθυπουργού στα χρονικά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόλις έξι εβδομάδες από την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, το προσδόκιμο της πολιτικής επιβίωσής της πλέον συγκρίνεται -και δη σε live μετάδοση– με το διάστημα που μπορεί να αντέξει ένα μαρούλι εκτός ψυγείου μέχρι να σαπίσει.

Could a lettuce actually outlast Liz Truss? We look at the science https://t.co/Xj6iHALlNP — THEYknew… 🐁💀 (@4usa1776) October 18, 2022

Αν και το πρόγραμμά της για «ανάπτυξη πάση θυσία» ανήκει πια στο παρελθόν -μετά τις «διορθωτικές» εξαγγελίες του νέου υπουργού Οικονομικών, Τζέρεμι Χαντ- οι φόβοι παραμένουν ότι η ζημιά που έχει προκληθεί θα είναι δύσκολα αναστρέψιμη.

Και για τη βρετανική οικονομία, και για τους κυβερνώντες Συντηρητικούς, που βρίσκονται ξανά -δεύτερη φορά μέσα σε ένα τετράμηνο- σε αναζήτηση νέου ηγέτη και «σωτήρα».

Ένα μήνα μετά την επίσημη εκλογή της Τρας ως διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον στη βρετανική πρωθυπουργία, το 55% των μελών των Τόρις τώρα ζητά -σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov– την παραίτησή της, φοβούμενα καθίζηση του κόμματος στις επόμενες εκλογές. Όποτε αυτές τελικά γίνουν…

Κατά τραγική ειρωνεία, δε, οι περισσότεροι (32%) τάσσονται υπέρ της αντικατάστασης της Τρας από… αυτόν που αντικατέστησε, ήτοι τον Μπόρις Τζόνσον. Ένα 23% θέλει τα «ηνία» του κόμματος και της κυβέρνησης να αναλάβει ο πρώην υπουργός Οικονομικών και εσωκομματικός αντίπαλός της, Ρίσι Σούνακ.

Αυτός ωστόσο που έχει ανάψει φουλ τις «μηχανές» για την Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται στο αντίπαλο «στρατόπεδο», αυτό της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν είναι άλλος από τον Κιρ Στάρμερ, δύο χρόνια αφότου διαδέχθηκε τον Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία των Εργατικών.

The next Labour government will deliver a fairer, greener future for you and your family. Hear more from @Keir_Starmer. pic.twitter.com/CJVc6pAgqu — The Labour Party (@UKLabour) October 17, 2022

Από «πολύ βαρετός»… καταλληλότερος

«Bαρετός», «αδιάφορος», «άχρηστος», «αδύναμος» ήταν μόνο μερικά από τα… κοσμητικά επίθετα με τα οποία είχαν «στολίσει» τον Στάρμερ οι Βρετανοί σε έρευνα που είχε διενεργήσει μόλις τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία δημοσκοπήσεων JL Partners. Ο χαρακτηρισμός «έντιμος» φάνταζε τότε να είναι ίσως το μοναδικό από τα αναγνωρισμένα ατού του.

Σήμερα ωστόσο, μετά τον «σίφουνα» σκανδάλων του Τζόνσον και την οικονομική «λαίλαπα» της Τρας, η επικοινωνιακή αδυναμία του Στάρμερ έχει μετατραπεί σε πολιτικό εχέγγυο.

Έρευνα της Ipsos έδειχνε από τα τέλη Σεπτεμβρίου κιόλας ότι τουλάχιστον ένας στους δύο Βρετανούς θεωρεί πιθανό ο ηγέτης των Εργατικών να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, έναντι μόλις 23% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στις αρχές του έτους.

Οι Εργατικοί διατηρούν πλέον σταθερό, και δη ευρύ προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Τελευταία της Opinium αναφέρει ότι εάν γίνονταν τώρα εκλογές -πράγμα ουδόλως απίθανο- το κεντροαριστερό κόμμα θα επέστρεφε θριαμβευτικά στην εξουσία έπειτα από 12 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση, εξαφαλίζοντας 411 έδρες, επί συνόλου 650.

Οι Τόρις δείχνουν αντίθετα να οδεύουν προς εκλογική καταβαράθρωση, χάνοντας 219 έδρες και βλέποντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπησή τους να συρρικνώνεται σε 137 βουλευτές.

Μεταξύ αυτών μάλιστα που δεν προβλέπεται να επανεκλεγούν συμπεριλαμβάνονται πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος: από τους νυν υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Ενέργειας, μέχρι τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον.

The damage is done. pic.twitter.com/dPFU0ydQnC — The Labour Party (@UKLabour) October 14, 2022

Κρίση ηγεσίας

«Η ασυνέπεια και η ανικανότητα αυτής της συντηρητικής κυβέρνησης κάνει τη βαρετή εικόνα του Στάρμερ να φαντάζει αρκετά ελκυστική. Το βαρετό είναι καθησυχαστικό», εξηγεί στο France 24 ο Μάικλ Κίτινγκ, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν, από τα αρχαιότερα της Σκωτίας.

«Αυτό που είναι βαρετό είναι να είσαι στην αντιπολίτευση», φέρεται να αντέτεινε πρόσφατα ο Κιρ Στάρμερ απευθυνόμενος στο επιτελείου του, το οποίο τώρα αναδιαμορφώνει, προετοιμαζόμενος για τη μάχη των εκλογών.

Το γεγονός πάντως ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παραμένει ο λιγότερο… αντιδημοφιλής στις τάξεις των Βρετανών πολιτικών δεν αποτελεί και το καλύτερο σημάδι.

Στην τελευταία έρευνα της YouGov ο Στάρμερ σημειώνει το καλύτερο σκορ με… μείον 5: όση είναι η διαφορά, δηλαδή, μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι έχουν θετική γνώμη γι’ αυτόν (41%) και εκείνων που έχουν αρνητική (46%).

Η Λιζ Τρας εν τω μεταξύ βρίσκεται στο μείον 70, ο Ρίσι Σούνακ στο μείον 21 και ο Μπόρις Τζόνσον στο μείον 36.

Στο κυβερνών κόμμα «πολλοί τώρα σκέφτονται πώς θα περιορίσουν τις απώλειες του κόμματος στις επόμενες εκλογές και πώς θα διατηρήσουν τις δικές τους έδρες», επισημαίνει ο καθηγητής Κίτινγκ.

Ωστόσο όλο και περισσότεροι, τονίζει, «έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι, στην πραγματικότητα, δεν είναι κακή ιδέα οι Τόρις να επιστρέψουν στην αντιπολίτευση», καθώς «όποιος κερδίσει τις επόμενες εκλογές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τεράστια προβλήματα λόγω της οικονομίας».