Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, έφηβοι που ανησυχούν για το περιβάλλον κάνουν «άδεισμα γάλακτος». Η νέα τάση ακτιβισμού περιλαμβάνει την είσοδο σε παντοπωλεία, την παραλαβή χαρτοκιβωτίων με γάλα που παράγεται από αγελάδες και την έκχυση του περιεχομένου τους, σύμφωνα με την ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων Animal Rebellion.

Τα βίντεο που έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εφήβους να χύνουν γάλα στο πάτωμα, πάνω από τους πάγκους πώλησης και σε άλλα σημεία του καταστήματος.

«Η γαλακτοβιομηχανία είναι απίστευτα καταστροφική για το περιβάλλον. Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες κρέατος και γαλακτοκομικών στον κόσμο είναι πλέον υπεύθυνες για περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την Exxon, τη Shell ή την BP», ανέφερε η οργάνωση σε ένα tweet το Σάββατο.

‼️BREAKING‼️ Animal Rebellion supporters have just poured out milk across the floor and over other dairy products at Fortnum & Mason, Piccadilly. We are calling on the government to support farmers in a transition to a plant-based food system. #ClimateJustice #AnimalJustice pic.twitter.com/sPelpHJq7h — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022

«Χρειαζόμαστε ένα μέλλον με βάση τα φυτά τώρα» πρόσθεσε.

Ο λογαριασμός κοινοποίησε επίσης μια έκθεση από το Grain, μια διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση, και το Ινστιτούτο για τη Γεωργική και Εμπορική Πολιτική (IATP), η οποία καλεί τον πλανήτη να «μειώσει δραματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» με την εξάλειψη της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το Animal Rebellion, οι «γαλακτοδιαμαρτυρίες» πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Νόριτς και το Εδιμβούργο.

«Η κτηνοτροφία είναι η κύρια αιτία της απώλειας της άγριας ζωής και των φυσικών οικοσυστημάτων μας» ανέφερε η ομάδα σε άλλο tweet, το οποίο επίσης καλούσε την κυβέρνηση να «υποστηρίξει τους αγρότες σε μια επείγουσα μετάβαση σε ένα σύστημα διατροφής με βάση τα φυτά και να επιτρέψει στην απελευθερωμένη γη να ξαναζωντανέψει, προκειμένου να αποκατασταθούν οι πληθυσμοί της άγριας ζωής».

Milk Pours are currently happening across the UK. All are concerned individuals calling on the government to give us a livable future, a #PlantBasedFuture Here’s the latest milk pour happening in Edinburgh @waitrose pic.twitter.com/mawKIylEmI — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022

Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν επιβάλει κανονισμούς στη γεωργική βιομηχανία, όπως όρια στις εκπομπές αζώτου που προκαλούνται από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το γάλα αμυγδάλου, σόγιας, καρύδας και βρώμης, αν και αυτά έχουν επίσης επικριθεί.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προωθήσει αλλαγές στη γεωργική βιομηχανία των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 2020, η EPA εκτίμησε ότι το 11% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των ΗΠΑ προερχόταν από τον γεωργικό τομέα, σε σύγκριση με το 27% από τις μεταφορές, το 25% από την ενέργεια και το 24% από τη βιομηχανία.