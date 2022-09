Επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έφτασαν σήμερα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε την ομάδα του ΔΟΑΕ να φτάνει στον σταθμό σε μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή με ισχυρή παρουσία Ρώσων στρατιωτών σε κοντινή απόσταση.

Η αντιπροσωπεία είχε αντιμετωπίσει καθυστερήσεις έπειτα από πληροφορίες για συγκρούσεις νωρίτερα σήμερα γύρω από τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, τον οποίο κατέλαβε η Μόσχα τον Μάρτιο.

Πριν από λίγο η ουκρανική κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας Energoatom επιβεβαίωσε, με ανάρτησή της στο Telegram, την άφιξη της αντιπροσωπείας του ΔΟΑΕ στον σταθμό.

