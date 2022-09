Σοκ προκαλούν οι εικόνες που ήρθαν στο φως της; δημοσιότητας και δείχνουν την δολοφονία ενός νεαρού Αμερικανού από τον πατέρα της πρώην συντρόφου του.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού.

Το βίντεο δημοσίευσε ο τοπικός σταθμός WHIO-TV 7.

Ο 22χρονος Τζέιμς Ράιλ εμφανίζεται στο βίντεο να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Τα μέλη της της οικογένειας που βρίσκονται μέσα στο σπίτι, του ζητούν να αποχωρήσει. Ο νεαρός δεν τους ακούει και προσπαθεί να σπάσει την πόρτα.

Ο πατέρας της πρώην συντρόφου του, του ζητά να φύγει και τον ενημερώνει ότι είναι οπλισμένος.

Ο νεαρός αγνοεί τις προειδοποιήσεις και συνεχίζει να προσπαθεί να σπάσει την πόρτα.

Τελικά, η πόρτα παραβιάζεται και ανοίγει, και ακολουθούν τρεις πυροβολισμοί.

Ο 22χρονος κατεβαίνει τα σκαλιά της αυλής και καταφέρνει να διανύσει μερικά μέτρα προτού τελικά καταρρεύσει. Οι τραυματιοφορείς που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του Ράιλ, ο οποίος είχε δεχθεί δύο σφαίρες στους ώμους και μία στην πλάτη.

Imagine watching your son’s bad decision in real time end in his death.

As per shootings, this one was completely justified. The father; of his ex girlfriend, did everything right and gave him more than 3 opportunities to gtfoh.

Don’t be like, James Rayl. pic.twitter.com/o0hyIwecdC

— Champion Lover (@MiamiKerri) August 29, 2022