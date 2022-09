Ντεμαράζ μεταγραφικό κάνει τις τελευταίες ώρες η Φούλαμ, καθώς μετά τον Γουίλιαν είναι πολύ κοντά στον δανεισμό του Τζάστιν Κλάιφερτ και στον Λαϊβίν Κουρζάβα με κανονική μεταγραφή από τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα, τα έχει βρει σε όλα με τη Ρόμα για τον δανεισμό του διεθνούς Ολλανδού εξτρέμ Τζάστιν Κλάιφερτ ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα η Φούλαμ κινείται και για την απόκτηση του 29χρονου μπακ, Λαϊβίν Κουρζάβα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του Κριστόφ Γκαλτιέ, στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος μπακ θέλει να κάνει ένα restart στη καριέρα του με τον Αγγλικό σύλλογο να μοιάζει η καλύτερη επιλογή γι αυτόν.

Fulham are set to sign Justin Kluivert as deal is finally at final stages, now full agreement on the verge of being completed on loan with obligation to buy clause. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC

Personal terms agreed and one more signing for Fulham after Willian done — also, Kurzawa closer. pic.twitter.com/R73MEAWTN6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022