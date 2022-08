Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν σε χωριό κοντά στο Ρότερνταμ, όταν φορτηγό ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων που έκανε μπάρμπεκιου σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ όταν το φορτηγό που έφερε ισπανικές πινακίδες ξέφυγε από την πορεία του σε δρόμο στο Ζουιντζιντσέντικ, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του Ρότερνταμ.

Διαβάστε επίσης: Νεκρή σε ένα κανάλι βρέθηκε δημοσιογράφος που είχε εξαφανιστεί τον Ιούλιο

«Το φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που μετείχαν σε μπάρμπεκιου που είχε οργανωθεί στη γειτονιά τους» διευκρίνισε η αστυνομία του Ρότερνταμ σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter.

#NieuwBeijerland: Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. A large-scale emergency operation is underway.pic.twitter.com/7hVs4DIF6i

— I.E.N. (@BreakingIEN) August 27, 2022