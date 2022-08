Τεράστιο σοκ έχει προκαλέσει στη Ρωσία η δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του ρώσου πολιτικού σχολιαστή Αλεξάντερ Ντούγκιν -που αποκαλείται και ως «ο εγκέφαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Η 29χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο του πατέρα της, όταν αυτό εξερράγη, με ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε κάτω από το κάθισμα του οδηγού. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου έξω από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν με το ίδιο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο ίδιος τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Από εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, ο άνδρας φαίνεται πως ήταν σε κατάσταση σοκ βλέποντας την κόρη του νεκρή.

Η ρωσική επιτροπή έρευνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζει «όλες τις εκδοχές» σχετικά με το συμβάν. Πάντως, η πρώτη εικόνα είναι πως στόχος δεν ήταν η νεαρή, αλλά ο πατέρας της.

Σύμφωνα με το κανάλι Telegram Baza, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν πως η Ντούγκινα οδηγούσε για περίπου δέκα λεπτά προτού εκραγεί το όχημα, πάρει φωτιά και φύγει από τον δρόμο. Η άτυχη κοπέλα πέθανε επί τόπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ημέρα του συμβάντος ο Αλεξάντερ Ντούγκιν και η κόρη του ήταν παρόντες σε φεστιβάλ στο κτήμα Ζαχάροβο, κοντά στη Μόσχα. Εκεί, ο δημοσιογράφος έδωσε διάλεξη με θέμα «Παράδοση και Ιστορία».

Ο Αλεξάντερ Ντούγκιν θεωρείται ο «εγκέφαλος του Πούτιν». Η επιρροή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μεγάλη, παρότι υπήρξε ηγετική μορφή τόσο της ευρωπαϊκής «νέας Δεξιάς» όσο και της «alt-right» στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της Washington Post, η ομιλία του ρώσου προέδρου την παραμονή της εισβολής στην Ουκρανία -που ουσιαστικά αρνήθηκε την ύπαρξη της Ουκρανίας και των Ουκρανών- ήταν επηρεασμένη από τον ρώσο διανοούμενο, τις ιδέες του οποίου ασπάστηκε το ρωσικό καθεστώς την τελευταία 20ετία.

Ο Ντούγκιν, παιδί της ύστερης παρακμής της Σοβιετικής Ενωσης, ανήκει στους πολιτικούς στοχαστές που εφευρίσκουν ένα δυναμικό και ένδοξο παρελθόν, γεμάτο μυστικισμό, προκειμένου να ερμηνεύσουν τις αποτυχίες του παρόντος.

Υποστηρίζουν ότι το μέλλον επιβάλλει την ανάκτηση αυτού του παρελθόντος από το φιλελεύθερο, εμπορικό, και κοσμοπολίτικο παρόν. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει και ο Ντούγκιν.

Στο έργο του «Τα θεμέλια της γεωπολιτικής: Το γεωπολιτικό μέλλον της Ρωσίας» -το οποίο κυκλοφόρησε το 1997- σκιαγραφεί όλα όσα βλέπουμε σήμερα: Ρώσοι πράκτορες, λέει, οφείλουν να ενισχύσουν κάθε είδους διχαστική τάση στις ΗΠΑ, στηρίζοντας τους θιασώτες του απομονωτισμού. Στη Βρετανία, πρέπει να γιγαντωθεί το ιστορικό χάσμα με την ηπειρωτική Ευρώπη και να ενισχυθούν τα αυτονομιστικά κινήματα. Η δυτική Ευρώπη πρέπει να «αγκαλιάσει» τη Ρωσία, με δόλωμα τους φυσικούς της πόρους. Το ΝΑΤΟ θα διαλυθεί εκ των έσω, επισημαίνει.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Πούτιν ακολούθησε κατά γράμμα το «δόγμα» του Ντούγκιν. Αφού τέλειωσε με ΗΠΑ και Ευρώπη, προχώρησε στη θεώρησή του για τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος με εδαφικές φιλοδοξίες, που συνιστά μείζονα κίνδυνο για την Ευρασία. Χωρίς την επίλυση αυτού του προβλήματος, δεν έχει νόημα η συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική» υποστηρίζει ο Ντούγκιν και οραματίζεται τον διαχωρισμό της Ευρώπης σε δύο σφαίρες επιρροής: τη ρωσική και τη γερμανική, με επικυριαρχία της Ρωσίας εξαιτίας της γερμανικής εξάρτησης από τους ενεργειακούς πόρους της. Καθώς η Βρετανία διαλύεται, η Μόσχα μαζεύει τα συντρίμμια μέχρι που η αυτοκρατορία της Ευρασίας εκτείνεται «από το Δουβλίνο έως το Βλαδιβοστόκ».

Ο Ντούγκιν καταλήγει πως «αν ο Χίτλερ δεν είχε εισβάλει στη Ρωσία, η Βρετανία θα ήταν παρελθόν. Οι ΗΠΑ θα παρέμεναν απομονωμένες και διχασμένες και η Ιαπωνία, εταίρος της Ρωσίας, θα διοικούσε την Κίνα.

Ο θάνατος της κόρης του Ντούγκιν έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις με πολλούς συνεργάτες του να μιλούν ανοιχτά για απόπειρα δολοφονίας του ίδιου από την ουκρανική κυβέρνηση και να απαιτούν από το Κρεμλίνο να απαντήσει ανάλογα στοχοποιώντας κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Κίεβο, επισημαίνει ο Guardian.

«Κέντρα λήψης αποφάσεων. Κέντρα λήψης αποφάσεων» έγραψε η Margarita Simonyan, αρχισυντάκτρια του κρατικά χρηματοδοτούμενου τηλεοπτικού σταθμού RT, αναδημοσιεύοντας ένα κάλεσμα να βομβαρδιστεί η έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών SBU.

Ο πρώτος που κατηγόρησε ανοιχτά το Κίεβο είναι ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης, Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν. «Οι τρομοκράτες του ουκρανικού καθεστώτος προσπάθησαν να εξοντώσουν τον Αλεξάντερ Ντούγκιν και ανατίναξαν την κόρη του… σε αυτοκίνητο. Ευλογημένη μνήμη της Ντάρια, είναι μια πραγματική Ρωσίδα» έγραψε στο Telegram.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση. Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μικαΐλο Ποντολιάκ, ανέφερε ότι «η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό, γιατί δεν είμαστε εγκληματικό κράτος όπως η Ρωσία, ούτε τρομοκρατικό».

